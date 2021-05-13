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Зверинская очередь. Петербургские родители вновь вышли на большое стояние ради сертификатов в летние лагеря

В Петербурге стоят в очереди за сертификатами на детский отдых

Не менее 300 человек выстроилось в очередь за сертификатами на летний детский отдых на Зверинской улице в Петербурге, где находится ЦОО «Молодежный», передает корреспондент «Фонтанки».

Как рассказали стоящие в очереди родители, они начали собираться у уполномоченного выдавать сертификаты центра с 7:30, за полтора часа до его открытия. По наблюдениям родителей, сотрудники центра успевают за полчаса принять около 50 человек, но люди все время прибывают.

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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При этом подать заявления и документы на получение сертификатов можно без очередей в МФЦ, правда, получения сертификата придется подождать 15 дней. Время на оплату путевок, согласно официальному расписанию смен, есть — до 15 июля на 3-ю летнюю смену и до 6 августа на 4-ю летнюю смену. Но те, кто хочет успеть оформить сертификат на первую смену, ждать уже не могут.

В Петербурге сертификаты для компенсации части стоимости путёвок на 3-ю и 4-ю смены в летние детские лагеря начали выдавать 11 мая — и на улице Зверинской, где находится ЦОО «Молодёжный», уполномоченный оформлять этот документ, тут же выстроилась очередь. В среду очереди не наблюдалось, потому что у центра был неприемный день. По состоянию на 12 мая петербуржцы подали более 30 тысяч заявлений на 1-ю и 2-ю смены в детские летние лагеря, им уже выдано 14 635 сертификатов. В общей сложности на лето 2021 года властями города предусмотрено более 110 тысяч путевок с частичной или полной оплатой за счёт городского бюджета на общую сумму более 2,4 млрд рублей.

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Комментарии (5)

Яхта
Неужели сотрудники на зверинской не могут повесть обьявление для родителей (которые не читают инфу в интернете и тд) у входа в свое здание, что можно спокойно подать документы на сертификат через мфц буквально за 15минут.
Честная налогоплательщица
Классическое издевательство чиновников над людьми. Этот сертификат давно пора выдавать в электронном виде через Госуслуги. Но тогда половина сотрудников на Зверинской будут не нужны. пусть лучше в очереди народ заражается. Кстати, в МФЦ не все знают, что для подачи документов на сертификат не нужна предварительная запись, вчера пришлось поспорить. В результате подала документы за полчаса.
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