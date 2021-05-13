Как рассказали стоящие в очереди родители, они начали собираться у уполномоченного выдавать сертификаты центра с 7:30, за полтора часа до его открытия. По наблюдениям родителей, сотрудники центра успевают за полчаса принять около 50 человек, но люди все время прибывают.



Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







При этом подать заявления и документы на получение сертификатов можно без очередей в МФЦ, правда, получения сертификата придется подождать 15 дней. Время на оплату путевок, согласно официальному расписанию смен, есть — до 15 июля на 3-ю летнюю смену и до 6 августа на 4-ю летнюю смену. Но те, кто хочет успеть оформить сертификат на первую смену, ждать уже не могут.