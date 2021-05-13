Как рассказали стоящие в очереди родители, они начали собираться у уполномоченного выдавать сертификаты центра с 7:30, за полтора часа до его открытия. По наблюдениям родителей, сотрудники центра успевают за полчаса принять около 50 человек, но люди все время прибывают.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
При этом подать заявления и документы на получение сертификатов можно без очередей в МФЦ, правда, получения сертификата придется подождать 15 дней. Время на оплату путевок, согласно официальному расписанию смен, есть — до 15 июля на 3-ю летнюю смену и до 6 августа на 4-ю летнюю смену. Но те, кто хочет успеть оформить сертификат на первую смену, ждать уже не могут.
В Петербурге сертификаты для компенсации части стоимости путёвок на 3-ю и 4-ю смены в летние детские лагеря начали выдавать 11 мая — и на улице Зверинской, где находится ЦОО «Молодёжный», уполномоченный оформлять этот документ, тут же выстроилась очередь. В среду очереди не наблюдалось, потому что у центра был неприемный день. По состоянию на 12 мая петербуржцы подали более 30 тысяч заявлений на 1-ю и 2-ю смены в детские летние лагеря, им уже выдано 14 635 сертификатов. В общей сложности на лето 2021 года властями города предусмотрено более 110 тысяч путевок с частичной или полной оплатой за счёт городского бюджета на общую сумму более 2,4 млрд рублей.