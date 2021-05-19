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Очевидец: На юго-западе Петербурга два пьяных самокатчика сбили женщину, гулявшую с внуком

Об очередном происшествии с участием самокатчиков рассказал 19 мая «Фонтанке» читатель Илья. Он пояснил, что в среду около 20:10 на тротуаре в районе пересечения улицы Котина и Ленинского проспекта двое нетрезвых молодых людей на арендованном жёлтом самокате сбили женщину, гулявшую с ребёнком 2–3 лет. Пострадавшая была госпитализирована.

«Женщина, видимо бабушка ребёнка, после удара не понимала, что происходит и выглядела очень растерянно, не могла сразу указать, где живёт. Их с ребенком по её просьбе мы отвезли домой на проспект Маршала Жукова и передали в руки её дочери», — рассказал Илья.

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С его слов, на дом была вызвана скорая помощь, медики поставили пострадавшей капельницу, после чего доставили в больницу для дальнейшей диагностики.

«Заявление она не писала, так как не в состоянии, медики должны дать телефонограмму в полицию. Сразу после происшествия, минут через десять, я пришел в 82 отдел полиции, оставил свои контакты и отправил фотографии, которые переслал и вам. Полиция обещала заняться вопросом, когда будет заявление или телефонограмма», — объяснил читатель «Фонтанки».

Весной 2021 года количество наездов электросамокатами на пешеходов в Петербурге увеличилось в десятки раз, а количество устройств за год выросло втрое.

Городские чиновники и полиция считают электросамокатчиков пешеходами. Столкновения по «дорожным» статьям не расследуются. «Фонтанка» обзвонила штрафстоянки и не нашла ни одного подтверждения эвакуации электросамоката. В комитете законности тоже затруднились припомнить такие случаи.

Вольности бьют по самим электросамокатчикам. Студента Максима Путова и его приятеля Сураджа Мамедли арестовали за драку после столкновения с писателем Валерием Айрапетяном, а артиста Мариинского театра Давида Залеева вытаскивают с того света после пьяной езды по тротуару.

Как в регионах пытаются вписать самокаты в городское пространство, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (19)

perfect
Да потому что тут все понятно. Взялись за самокаты и велодорожки, делайте их так чтоб на них пешеходы не ходили, огораживать, въезд - выезд, через каждые 300 метров проход и все.... пешеходы не будут туда лезть и никто никого сбивать не будет. а на пешеходном и уж тем более на проезжей части и там вообще где ходят пешеходы - запретить. штраф как менты за курение брали вввести и все. как миленькие прекратят ездить..
Семён Лобкотрясов
1) два пьяницы нажрались и начали творить хрень
2) компания подонков решила устроить беспредел в центре Питера
3) балерон нажрался
Вывод: нужно запретить электросамокаты
nuga
Есть закон о штрафах для пьяных велосипедистов.Самокатчики тоже под него прекрасно подходят.Вы на рожу этого дегенерата посмотрите-пьянь под наркотой.
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