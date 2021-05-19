«Женщина, видимо бабушка ребёнка, после удара не понимала, что происходит и выглядела очень растерянно, не могла сразу указать, где живёт. Их с ребенком по её просьбе мы отвезли домой на проспект Маршала Жукова и передали в руки её дочери», — рассказал Илья.

Об очередном происшествии с участием самокатчиков рассказал 19 мая «Фонтанке» читатель Илья. Он пояснил, что в среду около 20:10 на тротуаре в районе пересечения улицы Котина и Ленинского проспекта двое нетрезвых молодых людей на арендованном жёлтом самокате сбили женщину, гулявшую с ребёнком 2–3 лет. Пострадавшая была госпитализирована.

С его слов, на дом была вызвана скорая помощь, медики поставили пострадавшей капельницу, после чего доставили в больницу для дальнейшей диагностики.

«Заявление она не писала, так как не в состоянии, медики должны дать телефонограмму в полицию. Сразу после происшествия, минут через десять, я пришел в 82 отдел полиции, оставил свои контакты и отправил фотографии, которые переслал и вам. Полиция обещала заняться вопросом, когда будет заявление или телефонограмма», — объяснил читатель «Фонтанки».

Весной 2021 года количество наездов электросамокатами на пешеходов в Петербурге увеличилось в десятки раз, а количество устройств за год выросло втрое.

Городские чиновники и полиция считают электросамокатчиков пешеходами. Столкновения по «дорожным» статьям не расследуются. «Фонтанка» обзвонила штрафстоянки и не нашла ни одного подтверждения эвакуации электросамоката. В комитете законности тоже затруднились припомнить такие случаи.

Вольности бьют по самим электросамокатчикам. Студента Максима Путова и его приятеля Сураджа Мамедли арестовали за драку после столкновения с писателем Валерием Айрапетяном, а артиста Мариинского театра Давида Залеева вытаскивают с того света после пьяной езды по тротуару.