Импорт легковых автомобилей в Россию за год вырос на 46%. За три месяца их ввезли почти на 2 млрд долларов

По итогам января-марта 2021 года экспорт легковых автомобилей в России вырос по сравнению с тем же периодом 2020 года на 7,9%, а импорт — на 46%. Грузовиков за границу поставили на 5,9% больше, а ввезли — на 37%.
Как сообщает 12 мая Федеральная таможенная служба России, за первые три месяца года из России экспортировали 18,7 тысячи легковых автомобилей на 283,5 миллиона долларов и 2,4 тысячи грузовиков на 68,9 миллиона долларов. В марте из них было поставлено 7,3 тысячи легковушек на 118,2 долларов и 1 тысячу грузовых машин на 24,5 миллиона долларов.
Ввезли же за январь-март 76,9 тысячи легковых и 6,8 тысячи грузовых автомобилей на 1,93 миллиарда долларов и 461,6 миллиона долларов соответственно. Из них в марте было импортировано 35,1 тысяча легковых машин на 863,8 миллиона долларов и 3 тысячи грузовиков на 203,3 миллиона долларов.