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СМИ: Один из стрелявших в школе в Казани задержан. Он заявил, что заминировал квартиру

Входы в учебные заведения Казани ограничены после стрельбы в гимназии

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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Очевидцы сняли задержание одного из стрелков, которые расстреляли учащихся в школе в Казани.

t.me/ru2ch_news

СМИ сообщают, что задержанный, предположительно, 19-летний Ильназ Галявиев. Он якобы сообщил во время задержания, что заложил бомбу в квартире, где проживает. Родился парень в день террористической атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке.

По разным данным, в результате стрельбы погибли от 8 до 13 человек. Среди них школьники и учителя.

«Интерфаксу» сообщили в учебном заведении, что оружие в школу № 175 пронёс подросток: «Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников».

В мэрии Казани сообщили, что входы в учебные заведения города ограничены.

На место происшествия приехал президент Татарстана.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

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Комментарии (5)

261238531
Настоящие террористы это СМИ, которые рекламируют терроризм. Сначала писали про западные расстрелы в школах, а теперь предсказуемо появилось и у нас.
Потому что для человека то, что он видит и слышит закладывается в варианты возможного поведения. И если бы СМИ замалчивали такие вещи - условный Ильназ, тихо бы удавился. А так он видел по телевизору, что можно "отомстить нелюбимой школе" И этот вариант всплыл у него, когда появился доступ к оружию.

К сожалению так как СМИ рулят беспринципные лицемеры - они будут и дальше заниматься рекламой всякой жести, увеличивая вероятность ее повторения. ((
spb7771250
Думаю, важно понимать, что это - не колумбайн. Если это действительно какие-то 19-летние люди - это не колумбайн, а самый настоящий сами знаете что. И СМИ, которые будут называть это другими словами - продажные.
nuga
19 лет школьнику? Что делал этот детина в школе вместо армии?
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