Очевидцы сняли задержание одного из стрелков, которые расстреляли учащихся в школе в Казани.

СМИ сообщают, что задержанный, предположительно, 19-летний Ильназ Галявиев. Он якобы сообщил во время задержания, что заложил бомбу в квартире, где проживает. Родился парень в день террористической атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке.



По разным данным, в результате стрельбы погибли от 8 до 13 человек. Среди них школьники и учителя.

