Родителей Юли, найденной в Петербурге с синяками в кафе фастфуда, задержали. Из семейной квартиры изъяли швабру

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 мая, полицейские нашли родителей 7-летней девочки, которую из ресторана быстрого питания на Дальневосточном проспекте увезли в больницу. Врачи, как писало наше издание, обнаружили у ребенка многочисленные гематомы на лице, спине, руках и ногах.



Помимо Юли, у 45-летнего Владимира и 41-летней Елены еще двое детей, 11-летний мальчик и 13-летняя девочка. Взрослые ведут активную жизнь в соцсетях. Так, у женщины только в одном «ВКонтакте» несколько страниц.

