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Родителей Юли, найденной в Петербурге с синяками в кафе фастфуда, задержали. Из семейной квартиры изъяли швабру

Родителей избитой девочки в Петербурге доставили в отдел полиции.

Семья девочки, которую с многочисленными синяками нашли в кафе фастфуда в Невском районе Петербурга, состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 мая, полицейские нашли родителей 7-летней девочки, которую из ресторана быстрого питания на Дальневосточном проспекте увезли в больницу. Врачи, как писало наше издание, обнаружили у ребенка многочисленные гематомы на лице, спине, руках и ногах.

Помимо Юли, у 45-летнего Владимира и 41-летней Елены еще двое детей, 11-летний мальчик и 13-летняя девочка. Взрослые ведут активную жизнь в соцсетях. Так, у женщины только в одном «ВКонтакте» несколько страниц.

Семейную пару из квартиры на улице Антонова-Овсеенко увезли в 70 отдел полиции, где составили протоколы о «мелком хулиганстве» и «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Помимо этого СК возбудил дело по статье «Истязания».

Взрослых оставили на ночь в специальном помещении для задержанных лиц.

Из квартиры сотрудники СК и полиции изъяли швабру.

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Комментарии (12)

Ruth D. Armstead
Не первый день на свете , но все равно не могу понять - как можно опуститься до такого скотского состояния?
Ведь ты же тоже была маленькой девочкой! Даже , если жизнь тебя не баловала - почему не сделаешь своему ребенку хорошо, а не так как было тебе?!
Видимо , я ничего не понимаю в этой жизни...
headset1
спасибо ребятам и взрослым, которые обратили внимание на девочку и не прошли мимо.
セルゲイ
Лишить родительских прав и обязать вернуть материнский капитал
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