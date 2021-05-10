СК возбудил уголовное дело по факту истязания Юли, которую нашли среди фастфуда в Веселом Поселке

«По версии следствия, неустановленное лицо не позднее 8 мая в квартире одного из домов, расположенного в Невском районе города, систематически наносило побои 7-летней девочке, причинив ей физические и психические страдания. В настоящее время ребенок находится в детской больнице, где ей оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь», — говорится в сообщении.



Лица, избивавшие ребёнка, и другие обстоятельства устанавливаются.

Маленькую Юлю оставил в кафе на Дальневосточном родной брат. Девочка не помнит фамилии и адреса, по которому проживает. Однако рассказала, что её родители пьют. Ребёнок был госпитализирован в детскую больницу имени Раухфуса, где медики диагностировали многочисленные гематомы на лице, спине, руках и ногах.