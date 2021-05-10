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СК возбудил уголовное дело по факту истязания Юли, которую нашли среди фастфуда в Веселом Поселке

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за избитой 7-летней девочки

Следственный комитет по Петербургу увидел уголовное преступление в синяках малолетней Юли, которую оставили в кафе на Дальневосточном проспекте. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«По версии следствия, неустановленное лицо не позднее 8 мая в квартире одного из домов, расположенного в Невском районе города, систематически наносило побои 7-летней девочке, причинив ей физические и психические страдания. В настоящее время ребенок находится в детской больнице, где ей оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь», — говорится в сообщении.

Лица, избивавшие ребёнка, и другие обстоятельства устанавливаются.

Маленькую Юлю оставил в кафе на Дальневосточном родной брат. Девочка не помнит фамилии и адреса, по которому проживает. Однако рассказала, что её родители пьют. Ребёнок был госпитализирован в детскую больницу имени Раухфуса, где медики диагностировали многочисленные гематомы на лице, спине, руках и ногах.

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Комментарии (13)

4eJIoBeK
И правда ведь пили то по случаю 9го мая, и с ленточками все
Главное не геи какие прости оспади
265930036
и детей родили по заветам президента и для спасения нации от вымирания.
А что потеряли/выбросили - ну, с кем не бывает!
Понять, простить, найти и вручить ребенка.
azul
А что так нервничать, граждане?
Ну, в синяках - ну так бьют - значит, любят, воспитывают настоящую женщину, скрепно, знать, не либерахи какие, не жалеют розг, ремня и кулаков, все по заветам предков: "Пожалеешь розги - дитя испортишь!"
И семья не однополая какая, простиосспади, и детей родили по заветам президента и для спасения нации от вымирания.
А что потеряли/выбросили - ну, с кем не бывает!
Понять, простить, найти и вручить ребенка.
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