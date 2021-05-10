В Петербурге ищут родителей 7-летней Юли, оставленной в кафе. У девочки множественные гематомы по всему телу

Родителей 7-летней девочки Юли ищут в Петербурге. Девочка пришла в кафе с братом, но тот оставил её. У ребёнка множественные гематомы, сейчас она в больнице.



Как стало известно «Фонтанке» 10 мая, Юля в субботу днём пришла с братом в «Бургер Кинг» на Дальневосточном проспекте. Подросток ушёл гулять с друзьями, оставив сестру. Сотрудники кафе попытались выяснить у ребёнка адрес и фамилию, но она не смогла их вспомнить. При этом отметила, что сможет показать свой дом. Девочка рассказала, что её родители выпивают. Юля была одета в розовую куртку в горошек, тёмные лосины и резиновые сапоги.