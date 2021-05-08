«Фонтанка» поговорила с одним из руководителей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о задержании 7 мая в Приморском районе таксиста, а затем и пассажира «Хёндэ Соляриса». Фактически это монолог.
— Вы записываете? — спросил сотрудник ГУ МВД у журналиста «Фонтанки».
Начну с главного, эмоционального момента, на видео, которое я вам перекинул, видно, как водитель показывает сотрудникам оскорбительные жесты. Назовем это «факи». То есть он демонстративно сообщает полицейским, что не собирается подчиняться. За этим и начались препирательства, которые также видны и слышны. Но это я вам для начала разговора.
А теперь пойдем с начала произошедшей ситуации. Сотрудники ГИБДД заметили номер на «Хёндэ Солярис», который действительно был в ориентировке об угоне. Что касается самой автомашины, скажем так, такси, то на ней не была нанесена соответствующая окраска или какие-либо опознавательные знаки, говорящие, что это «такси». Да, такое часто случается — берут в аренду машину и таксуют, но мы же говорим о конкретной ситуации.
Далее хочу заметить, что когда водитель не остановился на законное, подчеркиваю, требование сотрудников ГИБДД, взрослые пассажиры почему-то не сделали ему замечание. Представим себе, что вы едете в такси с маленьким ребенком и такое происходит. Вы так же себя вели бы? Думаю, нет. Просто из чувства самосохранения.
Далее: когда началось задержание — действительно заплакал ребенок, но не дети же. Пусть это будет лирикой, но вряд ли второй 17-летний тоже плакал.
«Фонтанка.ру»
Газ действительно распылили, но не в салоне, а на улице. Это произошло, когда пассажир проявил неповиновение, граничащее с сопротивлением. Да, применили спецсредства. Но от газа никто, кроме него, более не пострадал, что отражено в телефонограмме, которая поступила в территориальный отдел полиции. То есть ребенок не пострадал.
Далее, я не просто вам говорю, а перед мной лежат документы по этому поводу: сотрудники полиции имели право применить табельное оружие при преследовании, но они этого не сделали, понимая, что в салоне автомашины пассажиры. Пусть вам покажется это пафосом, но это гуманистический подход к ситуации.
Вывод: наша позиция, прошу ее подчеркнуть, полиция вела себя не только законно, но и на высоком профессиональном уровне. Записали?
Теперь, что касается последствий: все пятеро — водитель, пассажиры (отец, мать, двое детей) были доставлены в отдел полиции, но спустя 40 минут мать и дети были отпущены. Что касается водителя и Александра — вы же только по имени называете отца, так что и я буду придерживаться того же — на них были составлены административные протоколы по статье 19.3. Поясню — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. На водителя же, разумеется, были составлены и другие протоколы. За свое поведение он добился большего, опускаем их перечисление. После их доставили в Следственный комитет, где дадут уже свою оценку произошедшему.
— Вопросы есть?
— Нет, — ответил журналист.
— Тогда доклад закончил.
«Фонтанка» рассказывала накануне, как необычно семья из Тверской области воспользовалась услугами такси во время своего пребывания в Петербурге. Водитель продолжил движение после того, как сотрудники полиции потребовали от него оставаться на месте. В итоге машину заблокировали, стекла разбили, мужчин задерживали с применением наручников. Пассажир после обратился в травмпункт и СК.
Записал Евгений Вышенков,
«Фонтанка.ру»