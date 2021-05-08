«Фонтанка» поговорила с одним из руководителей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о задержании 7 мая в Приморском районе таксиста, а затем и пассажира «Хёндэ Соляриса». Фактически это монолог.

— Вы записываете? — спросил сотрудник ГУ МВД у журналиста «Фонтанки».

Начну с главного, эмоционального момента, на видео, которое я вам перекинул, видно, как водитель показывает сотрудникам оскорбительные жесты. Назовем это «факи». То есть он демонстративно сообщает полицейским, что не собирается подчиняться. За этим и начались препирательства, которые также видны и слышны. Но это я вам для начала разговора.



А теперь пойдем с начала произошедшей ситуации. Сотрудники ГИБДД заметили номер на «Хёндэ Солярис», который действительно был в ориентировке об угоне. Что касается самой автомашины, скажем так, такси, то на ней не была нанесена соответствующая окраска или какие-либо опознавательные знаки, говорящие, что это «такси». Да, такое часто случается — берут в аренду машину и таксуют, но мы же говорим о конкретной ситуации.



Далее хочу заметить, что когда водитель не остановился на законное, подчеркиваю, требование сотрудников ГИБДД, взрослые пассажиры почему-то не сделали ему замечание. Представим себе, что вы едете в такси с маленьким ребенком и такое происходит. Вы так же себя вели бы? Думаю, нет. Просто из чувства самосохранения.

Далее: когда началось задержание — действительно заплакал ребенок, но не дети же. Пусть это будет лирикой, но вряд ли второй 17-летний тоже плакал.

«Фонтанка.ру»

Газ действительно распылили, но не в салоне, а на улице. Это произошло, когда пассажир проявил неповиновение, граничащее с сопротивлением. Да, применили спецсредства. Но от газа никто, кроме него, более не пострадал, что отражено в телефонограмме, которая поступила в территориальный отдел полиции. То есть ребенок не пострадал.

Далее, я не просто вам говорю, а перед мной лежат документы по этому поводу: сотрудники полиции имели право применить табельное оружие при преследовании, но они этого не сделали, понимая, что в салоне автомашины пассажиры. Пусть вам покажется это пафосом, но это гуманистический подход к ситуации.

