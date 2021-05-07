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Семья из Тверской области рассказала о незабываемой поездке на такси в Петербурге. На видео — полицейские, разбитые стёкла и детский плач

В Петербурге задержали таксиста, который вёз пассажиров

Майское путешествие в культурную столицу надолго запомнит семья из Тверской области. Приехав на несколько дней в Петербург, муж, жена и двое несовершеннолетних детей внезапно стали участниками полицейской погони и жёсткого задержания.

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Как сообщила «Фонтанке» 7 мая участница этих событий Ксения, накануне вечером она, её муж Александр и их дети в возрасте 7 и 17 лет гостили у друга в Приморском районе. Поздним вечером они вызвали машину, чтобы отправиться в съёмную квартиру в Юнтолово. Для этого семья воспользовалась известным сервисом заказа такси. В 23:05 за ними приехал водитель по имени Дмитрий на белом «Хёндэ Солярисе».

Примерно на полпути за такси начали движение сотрудники ДПС. Последние попросили водителя остановиться. Тот выполнил требование, но поинтересовался, в чём дело. Ему ответили, что его машина числится в угоне. Таксист попросил показать ориентировку, но получил отказ. Стоит отметить, что подобная проверка не всегда сопровождается какими-либо документами. Полицейские могли получить информацию об угоне в режиме реального времени.

«В общем, [сотрудники ДПС] ничего не показали. Ну мы поехали дальше. Они за нами. Потом я уже чувствую, что дело плохо кончится. Говорю водителю: тормози, давай я тебе заплачу, и всё. Он остановился. Машина, которая ехала за нами, остановилась сбоку, ещё две полицейские машины появились перед нами, заблокировав проезд», — рассказала Ксения.

У дома 62 по Лахтинскому проспекту началось задержание. Сотрудники полиции окружили машину, дёрнули двери, но они были заблокированы, поэтому правоохранители стали выбивать стёкла. Этот момент попал на видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки». В ролике слышно, как за кадром раздаётся детский крик и плач.

Читатель «Фонтанки» Сергей

«Мы с детьми были пристёгнуты, муж тоже. <…> Водителя вытащили, мужа моего схватили. У меня ребёнок орёт. Я сижу тоже в шоке, говорю: «Вы чего делаете!» Потом чувствую, что-то в носу жжёт. Я кашляю, ребёнок кашляет. Ломанулась дверь открывать. Открываю, но полицейский сказал сесть обратно, ногу зажал, не выпускал. <…> Перцовым баллончиком, видать, брызнули, что ли», — описала дальнейшие события Ксения.

По её словам, муж в это время уже лежал в наручниках на асфальте. Один из полицейских дал женщине салфетку, чтобы протереть глаза.

После этого Ксению, её супруга Александра, их детей, а также водителя такси отвезли в 25-й отдел полиции. «Мужу моему теперь пришивают «административку». За что? Говорят, за неповиновение полиции. Но там не было ничего такого вообще! Он просто не мог вылезти из машины. Во-первых, была дверь заблокирована. Во-вторых, он был пристёгнут. Мы просто ехали в такси», — рассказала собеседница «Фонтанки».

Ксению и детей отпустили около двух ночи. Её супруга оставили в отделе полиции, но ему стало плохо, была вызвана скорая помощь. Наутро он обратился в травмпункт, где у него диагностировали ушибы мягких тканей головы и верхних конечностей, прописав болеутоляющие препараты. Александр также обратился с заявлением в СК.

«Фонтанка» попросила прокомментировать ситуацию в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В полицейском главке подтвердили только факт остановки указанного автомобиля. Дальнейшее развитие событий зависит от того, какие ответы в правоохранительных органах дадут на следующие вопросы: «Был ли угон?» и «Было ли сопротивление сотрудникам полиции?».

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Комментарии (51)

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.... вангую.
Тачка в аренде/выкупе ..... собственник решил кинуть очередного лоха, после того, как насосал с него денег, решив расторгнуть договорённости по надуманным причинам (задержка очередного платежа к примеру), тот упёрся .... собственник подал на угон.
AlBerkut
1. Видео с патрулек будет?
В том, что просто так без всяких оснований менты будут применять силу и/или спецсредства не верю.
2. Собственник авто кто? Похоже что не водила.
Как вариант взял в аренду, за аренду не заплатил и продолжил кататься. Собственник и заявил в угон.
У ментов по базе авто в угоне, водила уезжает с кем-то... Возможно с подельниками, может они группой лиц угнали? А может и нет, на требования не выходят, двери блокируют...
Скорее всего это результат муток собственника ТС и водилы.
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.... хорошая "реклама", думаю будут крутить во всех эфирах.
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