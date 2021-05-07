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Как сообщила «Фонтанке» 7 мая участница этих событий Ксения, накануне вечером она, её муж Александр и их дети в возрасте 7 и 17 лет гостили у друга в Приморском районе. Поздним вечером они вызвали машину, чтобы отправиться в съёмную квартиру в Юнтолово. Для этого семья воспользовалась известным сервисом заказа такси. В 23:05 за ними приехал водитель по имени Дмитрий на белом «Хёндэ Солярисе». Примерно на полпути за такси начали движение сотрудники ДПС. Последние попросили водителя остановиться. Тот выполнил требование, но поинтересовался, в чём дело. Ему ответили, что его машина числится в угоне. Таксист попросил показать ориентировку, но получил отказ. Стоит отметить, что подобная проверка не всегда сопровождается какими-либо документами. Полицейские могли получить информацию об угоне в режиме реального времени.

«В общем, [сотрудники ДПС] ничего не показали. Ну мы поехали дальше. Они за нами. Потом я уже чувствую, что дело плохо кончится. Говорю водителю: тормози, давай я тебе заплачу, и всё. Он остановился. Машина, которая ехала за нами, остановилась сбоку, ещё две полицейские машины появились перед нами, заблокировав проезд», — рассказала Ксения. У дома 62 по Лахтинскому проспекту началось задержание. Сотрудники полиции окружили машину, дёрнули двери, но они были заблокированы, поэтому правоохранители стали выбивать стёкла. Этот момент попал на видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки». В ролике слышно, как за кадром раздаётся детский крик и плач.

Читатель «Фонтанки» Сергей

«Мы с детьми были пристёгнуты, муж тоже. <…> Водителя вытащили, мужа моего схватили. У меня ребёнок орёт. Я сижу тоже в шоке, говорю: «Вы чего делаете!» Потом чувствую, что-то в носу жжёт. Я кашляю, ребёнок кашляет. Ломанулась дверь открывать. Открываю, но полицейский сказал сесть обратно, ногу зажал, не выпускал. <…> Перцовым баллончиком, видать, брызнули, что ли», — описала дальнейшие события Ксения.