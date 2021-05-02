FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
74.85р90.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

С запада к границам России идет циклон с половиной месячных осадков

Циклон, который зальет дождями европейскую часть России, двигается с запада. Петербург, скорей всего, не заденет.

О приближении мощного циклона РБК рассказал синоптик погодного центра «ФОБОС» Евгений Тишковец. Грядущие ливни в центральных регионах России он назвал аномальными. «Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 км/ч, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями», — прокомментировал Тишковец.

Грозы с вероятностью в 70–80 процентов пройдут в Брянской, Калужской, Тульской областях и на юге Московской области. Ожидается, что в Москве ночью 3 мая выпадет до половины месячной нормы осадков.

В Петербурге 3 мая облачно и возможны дожди. МЧС и синоптики обещают порывистый ветер.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

260569221
Слушайте, а когда циклон жары прийдет уже, а????
Yerffej Ennyl
Так вот кто воздействовал на Белый дом в Вашингтоне направленной энергией - коварная рука запада. А теперь нацелились на нас. ;-)
Uni
Это циклон НАТО.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний