С запада к границам России идет циклон с половиной месячных осадков

Циклон, который зальет дождями европейскую часть России, двигается с запада. Петербург, скорей всего, не заденет.

О приближении мощного циклона РБК рассказал синоптик погодного центра «ФОБОС» Евгений Тишковец. Грядущие ливни в центральных регионах России он назвал аномальными. «Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 км/ч, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями», — прокомментировал Тишковец.

Грозы с вероятностью в 70–80 процентов пройдут в Брянской, Калужской, Тульской областях и на юге Московской области. Ожидается, что в Москве ночью 3 мая выпадет до половины месячной нормы осадков.