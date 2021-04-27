Бобры лишили интернета целый город

Около 900 жителей канадского города Тамблер-Ридж остались без интернета после того, как бобры перегрызли кабель.

Как пишет 27 апреля Fox News, бобры перекусили оптоволоконный кабель в нескольких местах, когда искали ветки для строительства плотины. В результате в городе пропала Всемирная сеть. Соединение восстановили примерно за 14 часов, к вечеру воскресенья.

«Наша команда обнаружила плотину. Похоже, бобры сделали подкоп под землёй рядом с ручьем, чтобы добраться до нашего кабеля. Сначала они прогрызли канал, а затем — сам кабель в нескольких местах», — рассказал один из сотрудников. В компании отметили, что это «очень причудливый и уникальный случай для Канады».