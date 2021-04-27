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Бобры лишили интернета целый город

Около 900 жителей канадского города Тамблер-Ридж остались без интернета после того, как бобры перегрызли кабель.

Как пишет 27 апреля Fox News, бобры перекусили оптоволоконный кабель в нескольких местах, когда искали ветки для строительства плотины. В результате в городе пропала Всемирная сеть. Соединение восстановили примерно за 14 часов, к вечеру воскресенья.

«Наша команда обнаружила плотину. Похоже, бобры сделали подкоп под землёй рядом с ручьем, чтобы добраться до нашего кабеля. Сначала они прогрызли канал, а затем — сам кабель в нескольких местах», — рассказал один из сотрудников. В компании отметили, что это «очень причудливый и уникальный случай для Канады».

«Никогда не доверяйте природе в том, что касается связи», — шутит издание.

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Комментарии (5)

Karl_Ivanovich
Скоро выяснится, что бобров тренировали русские и специально натравили их на Интернет, что бы лишить канадских украинцев последней связи с исторической родиной.
Franklin_Delano_Roosevelt
странно что их током не убило.... =)
Michael9870
Но мы то знаем, кто на самом деле повредил оптоволоконный кабель у супостатов. Любители шпилей Чепига с Мишкиным. Просто для поддержания своей квалификации приходится тренироваться в боевых условиях.
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