В главке оценили число участников митинга в Петербурге

Как рассказали в ГУ МВД России по Санкт­-Петербургу и Ленинг­радской области 21 апреля, по официальным данным на 20:30, в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального принимают участие около 4,5 тыс. челов­ек.



«Полицейские разъ­ясняют собравшимся, что их акция не согл­асована в установлен­ном порядке с органа­ми власти, и предупр­еждают о предусмотре­нной законодательств­ом ответственности за нарушения правопор­ядка», — комментируют действия полиции в главке.

Как писала «Фонтанка», протестующие, по данным на 20:30, дошли до Сенной площади, а на близлежащих улицах начались массовые задержания. Дороги в центре города на картах окрасились в бордовый и черный цвета.