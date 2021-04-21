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В главке оценили число участников митинга в Петербурге

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти: В митинге участвуют 4,5 тысячи человек

Как рассказали в ГУ МВД России по Санкт­-Петербургу и Ленинг­радской области 21 апреля, по официальным данным на 20:30, в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального принимают участие около 4,5 тыс. челов­ек.

«Полицейские разъ­ясняют собравшимся, что их акция не согл­асована в установлен­ном порядке с органа­ми власти, и предупр­еждают о предусмотре­нной законодательств­ом ответственности за нарушения правопор­ядка», — комментируют действия полиции в главке.

Как писала «Фонтанка», протестующие, по данным на 20:30, дошли до Сенной площади, а на близлежащих улицах начались массовые задержания. Дороги в центре города на картах окрасились в бордовый и черный цвета.

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Комментарии (2)

265076323
Где посадки , сколько ?
gencon
Это те, которые отворачиваются при вбросах бюллетеней? Ну тогда можно смело множить на 10. Да и вообще, закон о согласовании митингов уже лет 7 не работает, ровно также как и любой другой в России. Дети России во истину растут в уникальной среде
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