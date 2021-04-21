В главке оценили число участников митинга в Петербурге

Как рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 21 апреля, по официальным данным на 20:30, в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального принимают участие около 4,5 тыс. человек.
«Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти, и предупреждают о предусмотренной законодательством ответственности за нарушения правопорядка», — комментируют действия полиции в главке.
Как писала «Фонтанка», протестующие, по данным на 20:30, дошли до Сенной площади, а на близлежащих улицах начались массовые задержания. Дороги в центре города на картах окрасились в бордовый и черный цвета.