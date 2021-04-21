В «неподвижный» черный цвет окрашены Невский проспект у Дворцовой набережной, Гороховая улица, Вознесенский и Адмиралтейский проспекты, Казанская улица и части набережной канала Грибоедова и Мойки; корреспонденты «Фонтанки» сообщают о перекрытии движения. Другие участки — в безнадежном бордовом и красном.
Группы протестующих двигались от Дворцовой площади к Сенатской и Исаакиевской, затем выходили на канал Грибоедова и шли к Сенной, сейчас там идут задержания. «Фонтанка» следит за происходящим в режиме онлайн.