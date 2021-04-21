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Где в Петербурге - не проехать и не пройти. Дороги в центре на картах окрасились бордовым и черным. Пробки растут

В центре Петербурга растут пробки и перекрывается движение

Судя по сервису «Яндекс.Пробки», несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального 21 апреля радикально изменила дорожную обстановку в центре Петербурга.

В «неподвижный» черный цвет окрашены Невский проспект у Дворцовой набережной, Гороховая улица, Вознесенский и Адмиралтейский проспекты, Казанская улица и части набережной канала Грибоедова и Мойки; корреспонденты «Фонтанки» сообщают о перекрытии движения. Другие участки — в безнадежном бордовом и красном.

скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
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Группы протестующих двигались от Дворцовой площади к Сенатской и Исаакиевской, затем выходили на канал Грибоедова и шли к Сенной, сейчас там идут задержания. «Фонтанка» следит за происходящим в режиме онлайн.

скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

07A
Фотографии 30 протестующих с разных ракурсов позабавили! Спасибо за хорошее настроение! Почему вас так мало? А, статистика лжет, так вот же фото!
kiros
Что за бред!? Яндекс показывает пробки 3 бала!
265076323
Отправьте их в сибирь, чтобы город не засоряли
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