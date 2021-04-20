Ройте яму: за что дачники рискуют получить штраф в этом сезоне

Штрафы за нарушения, конечно, небольшие, но всё равно неприятно Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться







Каждый год садоводы и огородники сталкиваются с новыми правилами жизни на участке, и на этот раз законодатели тоже подкинули немного нововведений любителям почвогрунта и посадок. Мы собрали самые интересные из них и разобрались, кому больше нельзя жарить шашлык на участке и какая картошка будет считаться вне закона.

Штрафы за костры

Не хотите напороться на штраф — не разводите огонь менее чем в 30 метрах от леса. За это (согласно ст. 20.4 КоАП ) можно поплатиться двумя-тремя тысячами рублей. А если из-за ваших действий разгорится пожар, сумма штрафа вырастет до пяти тысяч рублей, плюс придется компенсировать ущерб.



На своем участке просто так сжигать мусор и разводить костры где попало тоже нельзя. Чтобы не превратиться из садовода в нарушителя, ветки и остатки травы нужно сжигать исключительно в бочке или в специально оборудованной яме. При этом сжигание бытового мусора категорически запрещено.

— Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде ямы (котлована, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более метра в диаметре, — говорит председатель Союза садоводов России Олег Валенчук. — Это также может быть площадка с емкостью из негорючих материалов (бак, мангал). На прилегающей территории в радиусе десяти метров не должно находиться сухих деревьев и травы, валежника, щепок. Вокруг места разведения огня необходимо организовать очищенную до земли защитную полосу шириной не менее 0,4 метра .

Жарим шашлык по новым правилам

Если вы решите приготовить шашлык на своем участке, придется придерживаться строгих правил. Есть мангал или барбекюшница? Устанавливайте их не ближе пяти метров к любым постройкам и подготовьте безопасную зону — уберите всё, что теоретически может загореться (сухие ветки, листья, вещи и т.д. ), минимум на два метра от мангала.



На маленьких дачах может просто не оказаться «правильного» места для мангала Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Мангала или барбекюшницы нет? Ройте яму. Для костра. Всё по тем же параметрам: не меньше 30 см глубиной и не больше метра в диаметре. При этом на небольших участках вырыть ее вряд ли получится, потому что от ближайшей постройки нужно отступить не меньше 50 метров . Рядом есть деревья? Еще хуже. Котлован для костра должен располагаться не ближе 100 метров от хвойного леса (или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка) и не ближе 30 метров от лиственных деревьев (да, даже если у вас на участке растет одинокая береза).

Дачная амнистия

Амнистия для дачных домиков должна была закончиться 1 марта 2021 года , но ее продлили на пять лет. Таким образом, до 1 марта 2026 года вы можете оформить права на частный дом в упрощенном порядке.

— Оформление будет осуществляться при наличии права на земельный участок — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости, — объясняет председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. — Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Под амнистию попадают дома, строительство которых началось до 4 августа 2018 года . Также строение должно соответствовать определенным параметрам: не поделено на квартиры, не больше трех этажей и не выше 20 метров .

— Для исключения случаев строительства домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС, законом предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом, — подчеркнул Павел Крашенинников.

Компенсируем строительство дома

Согласно Налоговому кодексу, имущественный вычет можно получить не только при покупке, но и при строительстве дома. Для этого дачникам нужно указать расходы на постройку в составе имущественного вычета по НДФЛ. Вернуть можно будет 13% от общей суммы затрат, но в зачет пойдет не больше двух миллионов рублей. Таким образом, максимальная сумма для возврата составит 260 тысяч рублей. Важное условие: постройка должна быть оформлена в собственность. Льготой смогут воспользоваться владельцы домов, зарегистрированных в собственность не раньше 2019 года .



Строите дом? Можете рассчитывать на кешбэк от государства Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться







Картошку не продавать

Если вы собираетесь выращивать картошку не только для себя, но и на продажу, придется покупать выращенный специально для посадки посевной материал в специализированных магазинах. Иначе — штраф от 300 до 500 рублей . По российским законам, если вы высаживаете собственные клубни, а потом продаете урожай, это считается грубым нарушением правил. Тех, кто выращивает картофель для собственных нужд, этот закон не касается.

Штраф за глухой забор

Поставили высокий глухой забор, и он бросает тень на соседский участок? Если соседи пожалуются на ваше самоуправство, вам придется заплатить штраф в пять тысяч рублей и убрать ограду. Максимальная рекомендуемая высота забора — 1,8 метра . Ограждение должно быть выполнено из сетчатого материала и не заслонять собой солнечный свет. Эта мера распространяется только на заборы между соседскими участками. При обоюдном согласии собственников соседних участков можно установить любые ограждения или вовсе от них отказаться.

Стоит вам неправильно установить забор и прихватить часть участка соседа, вас заставят убрать ограждение и выплатить штраф — до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее пяти тысяч рублей.



Мусор не закапывать

Странно представить, что любящий свою землю дачник начнет закапывать мусор на участке, но, если вы из числа именно таких, вас ждет административная статья за несанкционированный выброс мусора. А это штраф от одной до двух тысяч рублей.

Заказываем кадастровые работы

Если раньше заказать комплексные кадастровые работы могли только местные власти, то с 23 марта этого года сделать это могут сами садоводческие товарищества. Кадастровый инженер составит план всех участков и построенных на них домов. Выгода дачников очевидна — экономия. По подсчетам Росреестра, «оптовые» работы обойдутся в среднем в 1 300 рублей для каждого владельца, а размежевание участка в индивидуальном порядке может обойтись в десять раз дороже. Чтобы заказать комплексные работы, надо принять соответствующее решение на общем собрании.

Новые правила собрания СНТ

Председатель садового товарищества не обязан уведомлять о предстоящем собрании всех своих садоводов. Ему достаточно один раз внести в устав (например, в начале сезона) дату, время и место проведения собрания, а также вопросы, которые будут на нем обсуждаться. Уведомлять садоводов придется только в том случае, если в повестке появятся дополнительные вопросы.