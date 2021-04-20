Петербургский госуниверситет аэрокосмического приборостроения предупредил студентов о последствиях участия в акциях протеста

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) предупредил своих студентов о том, что за участие в несанкционированном митинге или попадание под административную ответственность их могут отчислить. Это следует из сообщения, опубликованного 20 апреля в официальной группе ГУАП.

«Уважаемые студенты! Просим вас максимально взвешенно подходить к проявлению своей гражданской позиции. Напоминаем, что именно вы несете персональную ответственность за участие в несанкционированных акциях и митингах. Выявление факта нахождения на данных мероприятиях и\или попадание под административную ответственность может привести к отчислению из университета!», — заявило руководство вуза.

Однако начальник отдела информационно-стратегических коммуникаций Сергей Ершевский, комментируя публикацию, рассказал «Фонтанке», что ГУАП не будет самостоятельно отслеживать гражданскую активность студентов и отчислять каждого, кто примет участие в митинге. «Мы не говорим о том, что студент, который будет замечен на митинге, будет исключён, об этом не идёт речи. Ситуации разные возможны. Мы не стали упоминать, что некоторые люди и до уголовной ответственности могут допрыгаться, чтобы нас совсем уж не обвиняли, что мы всех запугиваем. Наша позиция: напомнить [студентам], что это только их личная ответственность», — подчеркнул Ершевский. На вопрос «Фонтанки» о том, на каком основании студентов будут отчислять за участие в несанкционированных митингах и акциях, Ершевский затруднился ответить и сказал лишь, что этической комиссии в ГУАП нет, а «насчёт устава нужно консультироваться с юридическим отделом». «Отслеживают гражданскую активность [студентов], к сожалению, различные органы, которые потом обращаются к нам, в университет», — уточнил Ершевский. По его словам, были случаи, когда студенты, задержанные на митингах, обращались за помощью в университет, который, в свою очередь, не может нести ответственности за их действия.