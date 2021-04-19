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Автомобилистку через суд обязали убрать свой автохлам из-под КАД

Петербургский суд обязал автовладелицу убрать с улицы разукомплектованную машину

Суд в Петербурге обязал хозяйку автомобиля, превратившегося в автохлам, убрать его из промзоны рядом с КАД в специально отведенное место. Бесхозная машина нарушает антитеррористическое законодательство.

Как сообщает 19 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился Всеволожский городской прокурор Ленинградской области. Во время проверки соблюдения требований действующего законодательства о противодействии терроризму было установлено, что на 52-м километре внутреннего кольца КАД, у дома 6а в промзоне «Уткина заводь», стоит разукомплектованный автомобиль Opel Astra, принадлежащий ответчице. У машины нет кузовных элементов и колес, имеются внешние повреждения и многочисленные следы коррозии. «Опель» оставлен незапертым за пределами дороги, так что им явно давно не пользовались.

Прокурор отметил, что автомобиль, имея все признаки разукомплектованного и неисправного транспортного средства, хранится не в специально отведенном для этого месте, что нарушает как права граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, так и законодательство о противодействии терроризму.

Ответчица на заседание не явилась. Красногвардейский районный суд Петербурга требования истца удовлетворил.

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Комментарии (1)

AP-SPb
Ага, брошенный автохлам на центральных улицах не нарушает "антитерраристическое законодательство", а у черта на рогах нарушает. Забавно :)
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