FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +11
75.55р90.46р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Петербурге создателя «Линкольн 88» приговорили за нападение на клуб «Цоколь» и оставили на свободе

В Петербурге вынесли приговор за налёт на клуб «Цоколь»

Хулиганское нападение на музыкальный клуб «Цоколь» в Петербурге, где собирались антифашисты, суд оценил в условные сроки для рядовых участников и в реальный для организатора акции. Несмотря на это, в колонии националиста Андрея Линка не ждут.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 19 апреля, Смольнинский райсуд признал виновными в хулиганстве Андрея Клещина (до брака — Андрей Линок) и ещё шестерых его единомышленников. Из них один наказан годом условно, пятеро приговорены к 1,5 года условно, Клещин-Линок, в котором следствие видит организатора, получил 2 года и 3 месяца в исправительной колонии общего режима.

«Освобожден по отбытию», — уточнили в пресс-службе.

Линок — единственный из группы, кого на время следствия отправляли в изолятор. Под арестом он провёл порядка полутора лет, и в апреле прошлого года был освобождён под подписку о невыезде.

Нападение на «Цоколь» произошло в сентябре 2018 года и совпало с концертом челябинской команды Truckdrivers, участники которой имели отношение к антифа-идеологии. Очевидцы не сомневались, что за акцией стоят ультраправые: молодые люди под оскорбительные выкрики распылили в заведении перцовый газ.

Позднее полиция задержала ещё одного участника группировки «Линкольн-88». Артём Власов, как предполагали, произвел не менее шести выстрелов и распылил газ. В августе прошлого года суд назначил ему год условно, при этом обвинение ужалось до пары брошенных камней: в сторону клуба и в сторону антифашистов. Власов заверил, что больше не будет так себя вести.

Андрей Линок создал в Петербурге группировку «Линкольн-88», которой вменяли двенадцать нападений на иностранцев и неславян, в том числе два убийства. Линок в 2011 году получил девять лет колонии, в ноябре 2019 года его судимость погашена.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний