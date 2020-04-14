В Петербурге суд выпустил из изолятора создателя «Линкольн 88». Он бодр и на свободе

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города 14 апреля, отпустить Андрея Клещина (до брака — Андрей Линок) из-под стражи накануне попросила защита. Адвокаты указали, что с ноября его судимость погашена, а полтора года в изоляторе — более чем достаточно.

Сторона обвинения ходатайствовала о продлении ареста на три месяца, поскольку ещё не представлены все доказательства по делу. Суд счёл, что прокурор близок к завершению и держать фигуранта под стражей не нужно. В Петербурге у него есть регистрация, оснований опасаться побега он не давал.

28-летнего Клещина-Линка освободили в зале суда и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. «Справедливость восторжествовала», — написал он на своей странице в «ВКонтакте» и поделился в коротком видеообращении: духом не упал, всё нормально.

Клещину-Линку вменяют организацию хулиганского нападения на клуб «Цоколь» в сентябре 2018 года (статья 213 УК). Вместе с ним по делу проходят ещё шесть человек, все на подписке. Андрей Линок создал в Петербурге группировку «Линкольн 88». Участники придерживались националистических взглядов и в 2011 году попали под суд за 12 нападений на граждан неславянской внешности, два из которых закончились убийством. Линок получил девять лет колонии, в ноябре 2019 его судимость погашена.