В Петербурге суд выпустил из изолятора создателя «Линкольн 88». Он бодр и на свободе
Смольнинский районный суд изменил меру пресечения предполагаемому организатору нападения на музыкальный клуб «Цоколь». Дожидаться приговора по уголовному делу создатель некогда радикальной националистической группировки «Линкольн 88» будет на свободе.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города 14 апреля, отпустить Андрея Клещина (до брака — Андрей Линок) из-под стражи накануне попросила защита. Адвокаты указали, что с ноября его судимость погашена, а полтора года в изоляторе — более чем достаточно.
Сторона обвинения ходатайствовала о продлении ареста на три месяца, поскольку ещё не представлены все доказательства по делу. Суд счёл, что прокурор близок к завершению и держать фигуранта под стражей не нужно. В Петербурге у него есть регистрация, оснований опасаться побега он не давал.
28-летнего Клещина-Линка освободили в зале суда и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. «Справедливость восторжествовала», — написал он на своей странице в «ВКонтакте» и поделился в коротком видеообращении: духом не упал, всё нормально.
Клещину-Линку вменяют организацию хулиганского нападения на клуб «Цоколь» в сентябре 2018 года (статья 213 УК). Вместе с ним по делу проходят ещё шесть человек, все на подписке. Андрей Линок создал в Петербурге группировку «Линкольн 88». Участники придерживались националистических взглядов и в 2011 году попали под суд за 12 нападений на граждан неславянской внешности, два из которых закончились убийством. Линок получил девять лет колонии, в ноябре 2019 его судимость погашена.