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В России начали разработку летающего автомобиля на шесть человек. Он будет разгоняться до 250 км/ч

Российские ученые начали работу над летающим автомобилем с циклическими движителями

В России создадут аэромобиль «Циклокар» с гибридной силовой установкой и циклическими движителями. Он будет рассчитан на шесть человек, а его грузоподъемность составит 600 килограммов.

Фото: Фонд перспективных исследований
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Как сообщает 16 апреля пресс-служба Фонда перспективных исследований, согласно предварительному проекту, расчетные габариты Циклокара составляют 6,2х6 метров. Максимально он сможет разгоняться до 250 км/ч, а дальность полета составит до 500 километров. Циклокар получит последовательную гибридную силовую установку российского производства, которую можно будет адаптировать под заказчика. Машину оснастят энергоузлом на базе бензинового роторно-поршневого двигателя или более мощным вариантом на основе турбовального двигателя.

Кузов аэромобиля будет расcчитан на шесть человек, сесть в салон можно будет как с бортов, так и с кормовой части. Циклокар сможет садиться не только на горизонтальную, но и на наклонную (до 30 градусов) поверхность, а также причаливать к вертикальным поверхностям. Благодаря задней двери-аппарели в режиме причаливания можно будет осуществлять погрузку, а в грузовом варианте машины — перевозить длинномерные грузы. Также в салоне можно будет устанавливать стандартные медицинские модули для перевозки больных и раненых.

Периферийная защита не позволит человеку дотронуться до вращающихся лопастей движителей и одновременно защитит лопасти от попадания в них посторонних предметов. Пилотировать аэромобиль сможет как оператор на борту, так и специалист с гаджета в зоне работы бортовой системы связи или с наземного пункта управления как полноценным беспилотником.

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Разработка ведется в рамках проекта Фонда перспективных исследований «Циклон», а головным исполнителем выступает Институт теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук. Ученые уже провели наземные испытания циклического движителя диаметром 1,5 метра. В 2020 году был проведен первый полет 60-килограмового циклолета, на котором отработали аэродинамическую компоновку, основные принципы, алгоритмы и механизмы управления и автоматическую систему управления. Первый полноразмерный прототип Циклокара с полностью электрической силовой установкой планируется запустить в воздух в 2022 году.

Автор: Фонд перспективных исследований/YouTube

Фото: Фонд перспективных исследований

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Комментарии (9)

AlBerkut
Кто-то только сейчас посмотрел 'Назад в будущее'? 🤔
spb7771250
А теперь аварийно отключаем один из крутящихся бочонков и видим, что этого не будет произведено никогда.
DimDimych
Интересно, сколько лярдов выделено на разработку из бюджета?
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