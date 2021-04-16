В России создадут аэромобиль «Циклокар» с гибридной силовой установкой и циклическими движителями. Он будет рассчитан на шесть человек, а его грузоподъемность составит 600 килограммов.
Как сообщает 16 апреля пресс-служба Фонда перспективных исследований, согласно предварительному проекту, расчетные габариты Циклокара составляют 6,2х6 метров. Максимально он сможет разгоняться до 250 км/ч, а дальность полета составит до 500 километров. Циклокар получит последовательную гибридную силовую установку российского производства, которую можно будет адаптировать под заказчика. Машину оснастят энергоузлом на базе бензинового роторно-поршневого двигателя или более мощным вариантом на основе турбовального двигателя.
Кузов аэромобиля будет расcчитан на шесть человек, сесть в салон можно будет как с бортов, так и с кормовой части. Циклокар сможет садиться не только на горизонтальную, но и на наклонную (до 30 градусов) поверхность, а также причаливать к вертикальным поверхностям. Благодаря задней двери-аппарели в режиме причаливания можно будет осуществлять погрузку, а в грузовом варианте машины — перевозить длинномерные грузы. Также в салоне можно будет устанавливать стандартные медицинские модули для перевозки больных и раненых.
Периферийная защита не позволит человеку дотронуться до вращающихся лопастей движителей и одновременно защитит лопасти от попадания в них посторонних предметов. Пилотировать аэромобиль сможет как оператор на борту, так и специалист с гаджета в зоне работы бортовой системы связи или с наземного пункта управления как полноценным беспилотником.
Разработка ведется в рамках проекта Фонда перспективных исследований «Циклон», а головным исполнителем выступает Институт теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук. Ученые уже провели наземные испытания циклического движителя диаметром 1,5 метра. В 2020 году был проведен первый полет 60-килограмового циклолета, на котором отработали аэродинамическую компоновку, основные принципы, алгоритмы и механизмы управления и автоматическую систему управления. Первый полноразмерный прототип Циклокара с полностью электрической силовой установкой планируется запустить в воздух в 2022 году.
Автор: Фонд перспективных исследований/YouTube