В России создадут аэромобиль «Циклокар» с гибридной силовой установкой и циклическими движителями. Он будет рассчитан на шесть человек, а его грузоподъемность составит 600 килограммов.

Как сообщает 16 апреля пресс-служба Фонда перспективных исследований , согласно предварительному проекту, расчетные габариты Циклокара составляют 6,2х6 метров. Максимально он сможет разгоняться до 250 км/ч, а дальность полета составит до 500 километров. Циклокар получит последовательную гибридную силовую установку российского производства, которую можно будет адаптировать под заказчика. Машину оснастят энергоузлом на базе бензинового роторно-поршневого двигателя или более мощным вариантом на основе турбовального двигателя.

Кузов аэромобиля будет расcчитан на шесть человек, сесть в салон можно будет как с бортов, так и с кормовой части. Циклокар сможет садиться не только на горизонтальную, но и на наклонную (до 30 градусов) поверхность, а также причаливать к вертикальным поверхностям. Благодаря задней двери-аппарели в режиме причаливания можно будет осуществлять погрузку, а в грузовом варианте машины — перевозить длинномерные грузы. Также в салоне можно будет устанавливать стандартные медицинские модули для перевозки больных и раненых.

Периферийная защита не позволит человеку дотронуться до вращающихся лопастей движителей и одновременно защитит лопасти от попадания в них посторонних предметов. Пилотировать аэромобиль сможет как оператор на борту, так и специалист с гаджета в зоне работы бортовой системы связи или с наземного пункта управления как полноценным беспилотником.