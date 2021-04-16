В этом году сотрудники ГИБДД открыли сезон «охоты» значительно раньше, и уже в повышенном темпе. В среднем за сутки в городе выявляют около трёхсот нарушителей. В отношении их составляют протоколы по статье 12.5 КоАП РФ. При этом более десятка попадаются повторно. В ближайшее время их судьбу решит суд.

Владельцами наглухо затонированных машин в преддверии летнего периода займутся сотрудники дорожной полиции. В Петербурге стартуют ежедневные профилактические рейды. Об этом 16 апреля «Фонтанке» сообщили в региональном управлении МВД.

В полицейском главке добавили, что автомобилисты, предпочитающие пренебрегать правилами, стоят на особом счету у дорожной полиции, наряду с дрифтерами и стритрейсерами.

В прошлогодний сезон, с июня по сентябрь, сотрудники ДПС выявили свыше 76,5 тысячи нарушений правил тонировки. Нередко владельцы таких машин, отделавшись штрафами, решали проигнорировать полицейские требования и нарушали предписания повторно, расплачиваясь уже не рублём, а свободой в виде административного ареста, отметили в ГУ МВД.



Дрифтеры тоже находятся в поле зрения дорожной полиции. Один из них, собравший на днях пробку в центре города, рискует стать фигурантом уголовного дела. Иногда наказание находит дрифтеров без участия представителей закона. Так, пару дней назад манёвры под камерой у «Сибур Арены» закончились пожаром для владельца спортивной BMW.

