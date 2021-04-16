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Сезон «охоты» на тонировку открыт. Она, как и дрифтеры со стритрейсерами, на особом счету у полиции

Полицейские в Петербурге присмотрятся к нарушителям правил тонировки

Владельцами наглухо затонированных машин в преддверии летнего периода займутся сотрудники дорожной полиции. В Петербурге стартуют ежедневные профилактические рейды. Об этом 16 апреля «Фонтанке» сообщили в региональном управлении МВД.

В этом году сотрудники ГИБДД открыли сезон «охоты» значительно раньше, и уже в повышенном темпе. В среднем за сутки в городе выявляют около трёхсот нарушителей. В отношении их составляют протоколы по статье 12.5 КоАП РФ. При этом более десятка попадаются повторно. В ближайшее время их судьбу решит суд.

В полицейском главке добавили, что автомобилисты, предпочитающие пренебрегать правилами, стоят на особом счету у дорожной полиции, наряду с дрифтерами и стритрейсерами.

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В прошлогодний сезон, с июня по сентябрь, сотрудники ДПС выявили свыше 76,5 тысячи нарушений правил тонировки. Нередко владельцы таких машин, отделавшись штрафами, решали проигнорировать полицейские требования и нарушали предписания повторно, расплачиваясь уже не рублём, а свободой в виде административного ареста, отметили в ГУ МВД.

Дрифтеры тоже находятся в поле зрения дорожной полиции. Один из них, собравший на днях пробку в центре города, рискует стать фигурантом уголовного дела. Иногда наказание находит дрифтеров без участия представителей закона. Так, пару дней назад манёвры под камерой у «Сибур Арены» закончились пожаром для владельца спортивной BMW.

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Комментарии (12)

Маэстро
А на "блондинок", красящих задние фонарики в цвет кузова, чтобы в машинке всё было красивенько, облава будет?
SWd
"В полицейском главке добавили, что автомобилисты, предпочитающие пренебрегать правилами, стоят на особом счету у дорожной полиции,"(с) Наверное, после 500го нарушения виновному присылают бумагу с просьбой не нарушать ПДД.
footballer13
Я тоже не понимаю, почему эти облавы исключительно по расписанию.
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