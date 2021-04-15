FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +8
75.68р90.54р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
36
Печать

ГИБДД заметила странную пробку на Восстания, а затем нашла причину — дрифтеров. Наказывают их жёстко

В Петербурге задержан дрифтер с «багажом» нарушений

Петербургская полиция привлекла к ответственности дрифтера, собравшего пробку в центре города, на одном из самых загруженных участков.

Как сообщает 15 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, во вторник, 13 апреля, около 20 часов сотрудник ГИБДД при патрулировании обратил внимание на нехарактерный затор на улице Восстания. Проехав вперед, инспекторы обнаружили причину пробки: водитель спортивного «Ниссана» устроил дрифт прямо на перекрёстке.

Кадр из видео&nbsp;ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
Кадр из видео ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
ПоделитьсяПоделиться

Заметив полицейских, нарушитель попытался скрыться, но его задержали на следующем перекрёстке. За рулём находился 29-летний уроженец Карелии. Его можно считать рецидивистом в плане грубых нарушений Правил дорожного движения: в его биографии около двадцати штрафов за проезд на красный и уклонение от исполнения административного законодательства. При этом большая часть штрафов до сих пор не оплачена, отмечают в полиции.

При осмотре тюнингованной машины сотрудники ГИБДД выявили признаки подделки идентификационных номеров. Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку, а водителя задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Водитель на камеру принёс извинения за проступок, пояснив, что является участником дрифт-команды. «От лица всей нашей команды просим извинения у всего города, потому что побеспокоили вас, нашумели», — сказал задержанный.

Это, впрочем, не освободило мужчину от ответственности: в отношении него составлен ряд административных протоколов. По результатам экспертизы будет решен вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по статье 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства). Кроме того, полиция намерена ходатайствовать перед судом о лишении водителя прав.

Накануне на Крестовском острове печально закончился заезд ещё одного дрифтера. Его BMW сгорел, инцидент попал на видео.

Кадр из видео&nbsp;ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
Кадр из видео ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (36)

EveReady
Последнее время полиция взяла на вооружение опыт Кадырова с извинениями на камеру. Уверен, что эти мамкины дрифтуны и стритсракеры известны, т.к. это тусовка. В своё время зачистили футбольных ультрас, пора и за этих деятелей приниматься.
Козлодоев
Надо было за щеку ему выдать за такие дела.
265095514
Интересно почему до сих пор не введут лишение прав и уголовное наказание за избыток штрафов с растущим коэффициентом?
Превысил 10 раз за год - походи пешком полгодика-год, ездишь на красный - 2-3 раза и лишение, катаешься без прав - на нары или общественные работы в лепрозорий или еще какое заведение часов на 200-300 без возможности откупа и пока не отработает машину на штрафстоянку.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний