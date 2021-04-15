Как сообщает 15 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, во вторник, 13 апреля, около 20 часов сотрудник ГИБДД при патрулировании обратил внимание на нехарактерный затор на улице Восстания. Проехав вперед, инспекторы обнаружили причину пробки: водитель спортивного «Ниссана» устроил дрифт прямо на перекрёстке.

Заметив полицейских, нарушитель попытался скрыться, но его задержали на следующем перекрёстке. За рулём находился 29-летний уроженец Карелии. Его можно считать рецидивистом в плане грубых нарушений Правил дорожного движения: в его биографии около двадцати штрафов за проезд на красный и уклонение от исполнения административного законодательства. При этом большая часть штрафов до сих пор не оплачена, отмечают в полиции.

При осмотре тюнингованной машины сотрудники ГИБДД выявили признаки подделки идентификационных номеров. Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку, а водителя задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

Водитель на камеру принёс извинения за проступок, пояснив, что является участником дрифт-команды. «От лица всей нашей команды просим извинения у всего города, потому что побеспокоили вас, нашумели», — сказал задержанный.



Это, впрочем, не освободило мужчину от ответственности: в отношении него составлен ряд административных протоколов. По результатам экспертизы будет решен вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по статье 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства). Кроме того, полиция намерена ходатайствовать перед судом о лишении водителя прав.



Накануне на Крестовском острове печально закончился заезд ещё одного дрифтера. Его BMW сгорел, инцидент попал на видео.

