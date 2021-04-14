Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, 14 апреля на Крестовском острове тушили не «Мерседес», а «БМВ». Сообщение о возгорании поступило в ведомство незадолго до восьми вечера. Расчёт и пятеро сотрудников были на Футбольной аллее через несколько минут, машина к этому времени уже догорала.
Судя по кадрам, чёрный «БМВ» кружил с заносом в клубах дыма недолго. Водитель, видимо, заметив неладное, остановился и заглянул под капот. Дальше: суета, поиски огнетушителя, безуспешные попытки справиться с огнём своими силами.
«БМВ» пожарные потушили в 20:15. В машине сгорело всё, что могло гореть. Пострадавших нет.