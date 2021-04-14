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Камера показала, как дрифтер дал жару у «Сибур Арены». Разбираться с последствиями пришлось МЧС

Как загорелся дрифтовавший «БМВ» в Петербурге

Дрифтер на «БМВ» в Петербурге так увлечённо оттачивал манёвры, что дым пошёл не только из-под колёс. Видео заезда с огненным финишем оказалось в распоряжении «Фонтанки».

Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, 14 апреля на Крестовском острове тушили не «Мерседес», а «БМВ». Сообщение о возгорании поступило в ведомство незадолго до восьми вечера. Расчёт и пятеро сотрудников были на Футбольной аллее через несколько минут, машина к этому времени уже догорала.

Судя по кадрам, чёрный «БМВ» кружил с заносом в клубах дыма недолго. Водитель, видимо, заметив неладное, остановился и заглянул под капот. Дальше: суета, поиски огнетушителя, безуспешные попытки справиться с огнём своими силами.

«БМВ» пожарные потушили в 20:15. В машине сгорело всё, что могло гореть. Пострадавших нет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Бонвиван
Спасибо, видео порадовало! Побольше таких! И подальше от жилых домов. Еще две-три тысячи таких случаев и всем станет лучше жить и легче дышать!
SU LUX INN
ну, закипел малость, с кем не Бывает! сейчас тепло, пора уже вместо антифриза дистилированную водичку заливать в Систему!
Капитан Очевидность2
Больше пожаров - меньше дрифткаров!
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