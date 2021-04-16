Фото: Кадр из фильма Поделиться Поделиться







Актуальное

«Ледниковый период» добрался до Петербурга

16 апреля, 19.00, 6+

Фигуристки Евгения Медведева, Софья Самодурова, телеведущая Регина Тодоренко, певица Ольга Бузова и другие звёзды устраивают в городе «Ледниковый период» и выступают на гала-шоу Ильи Авербуха во Дворце спорта «Юбилейный». «Фишка» вечера — не только номера участников известного телешоу, но и выход на лёд Владимира Беседина и Алексея Полищука — уникальных ледовых акробатов.

Фото: Виктория Поплавская, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







KGallery возвращает из забвения Альтмана

До 13 июня, 6+



KGallery впервые за полвека устраивает ретроспективу авангардиста Натана Альтмана — того самого, который написал знаменитый портрет Анны Ахматовой. В залах соберут больше ста работ художника: живопись, графику, скульптуру. Ради того, чтобы познакомить горожан с его творчеством, в галерею привезли даже бронзовый «Автопортрет (Портрет молодого еврея)» 1916 года из Русского музея, который крайне редко покидает его стены, а также выставили личные вещи мастера.

Фото: rusmuseumvrm.ru Поделиться Поделиться







На «Пятилетке» познакомят с Кукиным и «станцуют» Баха

17–18 апреля, 16+

В эти выходные на Новой сцене Александринского театра проходит фестиваль «Пятилетка» в честь хореографа Саши Кукина. В 1990 году он открыл собственный театр танца, создав первую профессиональную труппу танцевального модерна в России. 17 апреля в 17.30 в медиацентре театра зрители посмотрят постановку художника-хореографа «Сначала выйди» о пространстве, «где сбываются все мечты», а танцевальная компания «Воздух» из Краснодара покажет перформанс «На старт! Внимание! Стоп».

И в 19.00 там же, на Новой сцене, начнётся фильм «Саша Кукин» режиссёра Павла Скоробогатова. Сюжетных линий в этой ленте три: зрителей знакомят с самим хореографом, историей его коллектива и учениками. На следующий день в программе «Пятилетки» — номера хореографов из разных городов России и несколько представлений Театра танца Саши Кукина. В 19.00 — «Бах, Опус 1043» — попытка «станцевать» Концерт для двух скрипок ре-минор, а также номер «Гравитация», выросший из впечатлений от фильмов Вима Вендерса «Небо над Берлином», «Небо над Берлином — 2» и музыки Лори Андерсон.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Новое в музеях

«Слепой дождь» устраивают в МИСП

До 3 мая, 6+

В Музее искусства Петербурга XX–XXI веков — персональная выставка ленинградского живописца Михаила Семенова «Слепой дождь». В залах выставили его натюрморты и пейзажи, часть из которых многие годы хранилась в коллекции семьи художника и не показывалась широкой публике. Будучи родом из Херсона, мастер часто обращался к южным мотивам.

Угол зрения изменят в One's Mind



До 13 июня, 12+

Работы молодого петербургского художника Романа Круглова получится посмотреть на персональной выставке его работ в галерее One's Mind. 15 картин, объединённых под названием «Взгляд с высоты», — зарисовки улиц и интерьера пустующих комнат.

Туманные города — в Росфото

До 13 июня, 6+

Здания и городские пространства запечатлены и на снимках из серии «Город теней» знакового петербургского фотографа Алексея Титаренко. На выставке в Дворовом корпусе Росфото до лета показывают 61 работу, сделанную автором не только в родном городе, но и в Венеции, Гаване, Нью-Йорке. Мастер славится игрой со светом, тенью и длиной выдержки: прохожих и машины на своих фотографиях он часто превращает в размытые туманные полосы.

Фото: Государственный музейно-выставочный центр Росфото Поделиться Поделиться







Космические провидения советского режиссера — на «Ленфильме»

До 10 мая, 0+

На «Ленфильме» проходит выставка «Космос Павла Клушанцева», посвящённая советскому режиссёру, чьими научно-фантастическими фильмами восхищались Стэнли Кубрик и Джордж Лукас. В своих фильмах Клушанцев буквально предсказал полёты на Венеру и Марс, выход человека в открытый космос. О том, как в СССР его имя было забыто, в то время как на Западе ради его картин люди становились в очередь, «Фонтанка» рассказывала в отдельном материале.

Фото: lenfilm.ru Поделиться Поделиться







День рождения Гумилёва отметят выставками

До 30 апреля, 14+

В Фонтанном доме открылась экспозиция «Из самой окончательной разлуки вернуться можно…», посвящённая 135-летию со дня рождения Николая Гумилёва. Кураторы собрали редкие документы, графику и фотографии писателя, автографы из собрания музея, неоконченное стихотворение Анны Ахматовой «Из Ленинградских элегий» и ее заметки о Николае Гумилеве — «Самый непрочитанный поэт». Тему продолжает экспозиция «Колдовская страна» (3+), проходящая одновременно в Шереметевском саду и в Кунсткамере: посетители увидят редкие этнографические экспонаты, привезённые Гумилёвым из Абиссинии в 1913 году, и авторские чёрно-белые снимки.

Фото: akhmatova.spb.ru Поделиться Поделиться







Узнать новое

По местам пересечения жизней

16 апреля, 18.30 и 17 апреля, 14.00, 14+

Юбилей со дня рождения Николая Гумилёва в Музее Анны Ахматовой отмечают и тематической образовательной программой. Вечером в пятницу доктор исторических наук Ефим Резван выступит с лекцией о том, что видел поэт в своих путешествиях и какие сюжеты стали основой для его стихотворений. В субботу в 14.00 для посетителей организуют пешеходную экскурсию «Души высокая свобода» по местам, связанным с самим писателем и Анной Ахматовой.



На «Мозгобойню» приглашает Русский музей

17 апреля, 14.00, 16+

Русский музей устраивает интеллектуальное соревнование. В субботу на «арт-квизе», посвященном выставке «Преображённая природа», участникам предстоит разбиться на команды, лучше и быстрее других ответить на вопросы, связанные с известными сюжетами о природе и русскими живописцами, вспомнить факты из истории Петербурга и Русского музея. Время подготовиться к «Мозгобойне» будет: соревнование начнётся в 15 часов, а до этого посетители смогут целый час осматривать пейзажи Айвазовского, Куинджи, Левитана, Саврасова и других мастеров на экспозиции в корпусе Бенуа.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







О гениальном фальсификаторе расскажет историк

17 апреля, 16.00, 16+

Бывает так, что отличить подлинную картину от искусной подделки не могут специалисты самых серьёзных аукционных домов. Представителей Christie’s и Sotheby’s удалось обмануть художнику и фальсификатору Вольфгангу Бельтракки. О том, как этот мастер и его жена сотнями создавали фальшивки Андре Дерена, Макса Пехштейна, Макса Эрнста, Фернана Леже, заработали на этом целое состояние, получили наказание по закону, а потом стали медийными звёздами, можно узнать на бесплатной лекции. Встреча с историком искусств Анной Язовской пройдёт в библиотеке «Лиговская», это бесплатно.



Графика одного из самых дорогих мастеров — в Петербурге

До 22 мая, 16+

Работы российского художника Кирилла Чёлушкина хранятся в собраниях Третьяковской галереи, нью-йоркском фонде INTART, Музее Людвига в Кёльне. Графитом на холсте участник Венецианской и Московской биеннале современного искусства рисует чёрно-белые портреты, больше похожие на фотографии, и при этом обращает внимание не на медийных персон, а на людей, чей вклад в историю с первого взгляда практически незаметен. На экспозиции «Образ жизни» зритель познакомится с персонажами его картин, занятых, например, в дирижаблестроении. В 2017 году Чёлушкин вошел в двадцатку самых дорогих российских художников по версии Forbes.

Фото: PAVIAN-68/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org Поделиться Поделиться







Новая Голландия погрузит в историю

18 апреля, 6+, 12.00 и 17.00

Пришла весна, и на острове Новая Голландия возобновили экскурсии для посетителей: одна из первых пройдёт в воскресенье. Митя Гольцман объяснит, как вышло, что место, где в XVIII веке хранились корабельные леса, много лет было закрыто, а затем превратилось в одно из главных городских культурных пространств, и поговорит о планах на будущее. Ведущий 15 лет участвовал в археологических экспедициях Эрмитажа, был на раскопках Ниеншанца и обещает, что скучно не будет: факты щедро сдобрит историческими анекдотами.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Двери дворцов откроют онлайн

18 апреля, 12.00, 14.00, 16.00, 6+

Новый сезон начинает и проект «Открытый город», организующий экскурсии во дворцы, усадьбы и даже на фабрики, куда просто так не попасть. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы: в этом году встречи будут вновь проводиться не только очно, но и онлайн. Именно с виртуальных прогулок начнут в воскресенье: в 14.00 зрителям покажут убранство особняка М. М. Устинова на Моховой, где Иван Гончаров писал свой «Обрыв», а в 16.00 перед ними откроют двери дворца великого князя Михаила Михайловича на Адмиралтейской набережной. Присоединиться успеют даже те, кто до этого слушает лекцию директора Эрмитажа Михаила Пиотровского «Две Пальмиры и Альгамбра — архитектура по памяти». Она стартует в полдень.

Архитектурный авангард разыщут на улице

18 апреля, 16.00, 12+

О том, что разбираться в особенностях архитектурного авангарда легче всего на конкретных примерах, подумали создатели проекта «Петербург глазами инженера» и организовали прогулку «Вокруг «Елизаровской»: рабочие районы, кварталы, жилые массивы». Экскурсионную группу проведут от Ленинградского комбината хлебопродуктов имени С. М. Кирова до ДК им. Крупской, где до сих пор можно найти остатки советских интерьеров.



Фото: lkhp.ru Поделиться Поделиться







Звягинцев и другие — на «Диалогах» в книжном

18 апреля, 12.00, 16+

Проект открытых дискуссий «Диалоги» возобновляется после годичной паузы и немного меняет формат. Встречи и дискуссии на самые разные темы, от политики до культурологии, которые до этого каждый месяц проводили Николай Солодников и Екатерина Гордеева то в Новой Голландии, то в Высшей школе экономики, в это воскресенье пройдёт в книжном магазине «Подписные издания». В 12.00 музыковед, проректор РАМ им. Гнесиных Дина Кирнарская выскажется на тему того, «для всех ли классическая музыка». В 13.30 её место займёт заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский. Он расскажет, как стоит говорить о современном русском искусстве. В 15.00 перед участниками выступит режиссёр Андрей Звягинцев. Автор «Нелюбви» обратится к одной из самых значимых своих работ — «Левиафану» 2014 года и разложит его «кадр за кадром». На каждую лекцию требуется отдельная регистрация.

Улицкая выразит отношение к смерти

18 апреля, 19.00, 18+

Людмила Улицкая в выходные тоже выйдет на связь с поклонниками своего творчества, чтобы поговорить о Нобелевской премии, в шорт-лист которой её имя попадало в 2020 году. Писательница собирается ответить на вопросы о сборнике «О теле души», поговорить о жизни и смерти и зачитать вслух фрагменты своих произведений. Хотя вживую действо проходит в московском лектории «Прямая речь», петербуржцы могут присоединиться к трансляции.



Фото: предоставлено издательством АСТ Поделиться Поделиться







На театральной сцене

В «Ленсовета» жизнь разложат как карты

16 и 17 апреля, 19.30, 16+

На Малой сцене Театра им. Ленсовета — премьера: режиссёр Сергей Исаев, известный по «Утиной охоте» и «Зимы не будет», поставил «Игру в джин» по пьесе американского драматурга Дональда Ли Кобурна. Двое подопечных дома престарелых — Фонсия Дорси в исполнении Лидии Мельниковой и Веллер Мартин, которого сыграет Александр Алексеев, — проводят вечера за игрой в карты, а заодно вспоминают прошлую жизнь. Первоисточник многократно ставили на Бродвее, а автора пьесы наградили Пулитцеровской премией.

Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







Опыты с классикой устроили в «Мастерской»

17 и 18 апреля, 19.30, 16+

В театре «Мастерская» актриса Марина Солопченко в качестве режиссера поставила эксперимент и слила воедино пьесу Чехова и биографию сестёр Бронте. Зрителей спектакля «Три сестры. Игра в солдатики», который пройдёт на Малой сцене, познакомят с историей трёх девушек и их брата: через год после смерти отца им предстоит переосмыслить прошлое.

Музыка в клубах

«Мельница» закружит сказочный вихрь

16 апреля, 20.00, 12+

С программой «Сказки, рассказанные в апреле» в ДК им. Ленсовета выступает группа «Мельница». Этой весной фолк-рок-коллектив выпустил альбом «Манускрипт», и тем, кому пластинка понравилась, очную встречу лучше не пропускать.

«Наука» — от «Кровостока»

16 апреля, 18+, 20.00

Московская группа «Кровосток» приезжает в Петербург с альбомом «Наука», в который вошёл и трек «Делают» с упоминанием пыток и полицейских, и «Зашел, вышел» про ограбление чиновника. Сборник вышел в минувшем марте. Кроме него в «Космонавте» прозвучат и хиты прошлых лет.

Фото: vk.com/krovostok_official Поделиться Поделиться







Петербургские рокеры — в «Космонавте»

17 апреля, 16+, 20.00

Группа из Петербурга «Танцы минус» тоже не упускает шанса встретиться с поклонниками. В «Космонавте» концерт коллектива должен был состояться ещё в марте, однако тогда встречу перенесли. Исправляются теперь: исполнят лучшие песни.

Фёдоров и Волков воссоединятся в «Авроре»

17 апреля, 12+, 20.00

Лидер «АукцЫона» Леонид Федоров и контрабасист Владимир Волков вместе выйдут на сцену концертного зала «Аврора», чтобы сыграть вживую. Вместе друзья записали не один альбом: была и пластинка «Таял», признанная многими критиками главным открытием 2005 года, и «Красота» 2006-го, и «Романсы» 2007 года выпуска. В субботу экспериментировать и изобретать новое звучание на сцене музыкантам предстоит с ходу.

Агутин привезёт лучшее

18 апреля, 16+, 20.00

Леонид Агутин и его группа «Эсперанто» займут площадку A2 Green Concert. В последнее время исполнитель участвовал в записи трибьюта Осипу Мандельштаму «Сохрани мою речь навсегда», записал альбом на испанском и победил в американской «Песне года» с композицией «Just a rainy day», записанной совместно с гитаристом Элом Ди Меолой и продюсером Алексом Сино.

На большом экране

Хопкинс — в драме о старости

С 15 апреля, 16+

Одна из главных прокатных новинок — драма «Отец» драматурга, режиссёра-дебютанта Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Оливией Коулман в главных ролях. Лента претендует сразу на шесть «Оскаров». Главный герой все глубже погружается в деменцию, а происходящее зритель видит его глазами.

Фото: Кадр из фильма Поделиться Поделиться







Козловский спасёт всех в «Чернобыле»

С 15 апреля, 12+

В кинотеатрах вышел «Чернобыль» Данилы Козловского, где главную роль исполнил он сам. У тех, кто смотрел сериал HBO с аналогичным названием, возник шанс сравнить подходы к разговору на тему. Как выяснил кинообозреватель «Фонтанки», скорее, не в пользу продукта отечественного, несмотря на очень сильную работу оператора Ксении Середы.

Фото: Кадр из трейлера Поделиться Поделиться







За Сэлинджера ответит героиня из банды Мэнсона

С 15 апреля, 16+

Молодая актриса Маргарет Куэлли, запомнившаяся публике по роли Пусси Кэт из тарантиновского «Однажды в Голливуде», играет главную роль в драме канадского автора Филиппа Фалардо »Мой год в Нью-Йорке». Её героиня устраивается в литературное агентство и получает задание отвечать на письма многочисленных фанатов Джерома Д. Сэлинджера, которому заниматься подобным совсем не хочется. На экране в качестве босса девушки — многократная номинантка на «Оскар» Сигурни Уивер.

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться







«Sheena667» — из России с любовью

С 15 апреля, 18+

Полнометражный режиссерский дебют Григория Добрыгина, игравшего главную роль в картине «Как я провел этим летом» Алексея Попогребского, наконец добрался до кинотеатров. В центре картины «Sheena667» — семейная пара, занимающаяся сервисом по починке машин и мечтающая о собственном эвакуаторе. У двоих всё хорошо до момента, когда главный герой заходит в порночат и внезапно решает, что незнакомка под ником «sheena» на другой стороне — это то, ради чего стоит бежать в Америку.

Старт ретроспективы саги по Толкиену

С 15 апреля, 12+

Апрель — месяц, когда в российских кинотеатрах должны показать все три части «Властелина колец» Питера Джексона. Первый отреставрированный эпизод — «Братство кольца» — продемонстрируют уже в этот уик-энд.

«Мулен Руж!» засияет в «Родине»

17 апреля, 19.00, 18+

В кинотеатре «Родина» в эту субботу показывают фильм-мюзикл «Мулен Руж!» 2001 года режиссёра База Лурмана, получивший два «Оскара». На экране — Николь Кидман и Юэн Макгрегор.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

