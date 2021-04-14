Петербуржцам покажут знаковый авангард на Елизаровской

Советская школа как бы в стиле баухаус, жилмассивы для рабочих, ДК им. Крупской — посмотрим на них как на памятник ленинградскому авангарду, прогуливаясь по Невскому району 18 и 25 апреля. 12+

Комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова, 1960-е. Вид на мельницу и причал с правого берега Невы

В Петрограде–Ленинграде авангард стал обживаться в 1920–1930-х, и в Невском районе было где разгуляться фантазии архитекторов. Никакое барокко с классицизмом ту фантазию не сдерживали, территория стала городским районом только весной 1917 года (до того имела статус пригорода), а здешние предприятия обзаводились детсадами, школами, домами культуры. Микрорайоны, будучи, вообще-то, рабочими окраинами, расцветали и преобразовывались в соответствии с лозунгом «За новый быт!». Например, школа на ул. Ткачей в стиле конструктивизма стала просто образцово-показательной. Это было одно из первых зданий в советской стране, построенных специально для школы. Даже по нынешним временам огромное, на полторы тысячи детей: было куда пойти чадам рабочих-текстильщиков. Корпуса разделены по функциональному назначению: вот тут младшие классы, тут — старшеклассники, здесь — актовый зал и спортзал. Окна классов смотрят на юг, корпуса тянулись не ввысь, а вширь. Много воздуха, много света.

Комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова, введенный в эксплуатацию в 1939 году, и сейчас «Ленинградский» и по сей день крупнейший в Европе.



В ДК им. Крупской и сейчас можно найти остатки тех, советских, интерьеров.



Навестим знаковые места на экскурсии «Авангард вокруг "Елизаровской": рабочие районы, кварталы, жилые массивы» от проекта «Петербург глазами инженера» 18 апреля в 16:00 или 25 апреля в 16:30, подробности на сайте проекта.



Александра Шеромова

