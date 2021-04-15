Леонид Федоров вновь выступит в Петербурге. На этот раз — с Владимиром Волковым

Лидер «АукцЫона» Леонид Федоров уже третий раз за последнее время будет играть в родном городе. Снова сольно, но не в одиночестве. 17 апреля в клубе «Аврора» Федоров выйдет на сцену в дуэте с контрабасистом Владимиром Волковым (16+).



Фото: скриншот видео с Youtube Поделиться Поделиться







Музыканты дружат уже довольно долгое время, и результаты их общения все поклонники, конечно, же знают. Волков принимал участие в записи нескольких релизов Федорова, как сольных, так и в составе группы «АукцЫон». Однако очень давно музыканты не играли вместе, вдвоем, — аж полтора года. Вероятно, теперь пришло время исправлять ситуацию. Судя по словам организаторов, причина банальна — артисты слишком заняты: «С трудом вырвав у времени единственную свободную дату, мы попробуем восстановить нарушенную гармонию и прервать затянувшуюся паузу». Получается, что концерт пропустить никак нельзя, ведь неизвестно, когда еще время будет столь благосклонно.



О Владимире Волкове стоит сказать отдельно, так как многие его знают только по работе в «АукцЫоне». А вообще-то, контрабасист уже давно стал живой легендой в музыкальной, особенно джазовой, среде. Помимо проекта «ВолковТрио» музыкант играл в коллективах «Вершки да корешки», «Оркестр московских композиторов», работал с Сергеем Курехиным, поэтом с Дмитрием Приговым, саксофонистом Игорем Бутманом и другими.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

