«Кровосток» привезет в Петербург «Науку» и все старые хиты

Едва ли кому-то нужно объяснять, что это за группа такая — «Кровосток». За долгие годы московские рэперы стали действительно любимы народом, даже несмотря на то, что не собирают стадионы, не снимают клипы на миллионы просмотров и давно уже не выпускают бронебойных хитов уровня «Биографии» или «Куртеца». Но новые релизы выходят более-менее регулярно. 16 апреля в клубе «Космонавт» петербургские поклонники черноземного рэпа смогут живьем услышать новый альбом «Наука», а также старые любимые треки. (18+)

Если же вдруг вы и правда не знаете, вот краткий экскурс. Рэп-группа «Кровосток» создана в 2003 году в Москве Антоном Черняком (Шило, голос коллектива) и Дмитрием Файном (Фельдман). Их музыка звучит, как неспешный и даже несколько монотонный речитатив о российском криминальном мире. Или даже о безысходности, если угодно. Стрельба, наркотики, убийства — вот лишь небольшой набор встречающихся в текстах «Кровостока» тем. Звучит такое описание, быть может, отталкивающе, но на деле творчество коллектива следует воспринимать, как интересный культурный феномен. Особенно сейчас, когда бал правят максимально легкомысленные жанры, «Кровосток» выглядит и слушается как нечто, что существует скорее вопреки, а не благодаря. Сильная сторона группы — рассказанные в песнях истории, и в этом плане «Кровосток» является для российского рэпа чем-то вроде «Короля и шута» в роке — непонятно, что фанаты любят больше, сюжеты их песен или все же сами песни.



Кстати, о песнях. Несмотря на то, что релиз «Наука» еще свеж и горяч (альбом вышел 19 марта), в соцсетях мероприятие не названо презентацией альбома. Наоборот, в описании события говорится, что в сет-лист вошли «все самые главные и любимые публикой хиты». О том, что со сцены прозвучат и новинки, кратко упоминается в отдельной публикации. Немного странная расстановка приоритетов, но оставим это на совести организаторов.

