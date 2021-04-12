Фонтанный дом и Кунсткамера вместе покажут «пылающую Африку» Николая Гумилева

Этнографические материалы из экспедиций и фото, сделанные недавно на маршруте, по которому следовал поэт, — музейщики объединились ради проекта в честь Николая Гумилева.

Для нас Гумилев — в первую очередь поэт: его стихи изучают в школе, с ним связан целый пласт литературной мифологии Серебряного века. Кунсткамера вместе с Музеем Анны Ахматовой к 135-му дню рождения Гумилева решили напомнить, что кроме фантазийной Африки в его жизни была настоящая и он не просто путешествовал по Абиссинии, а собирал этнографические материалы.

В Кунсткамере есть вещи, которые Гумилев привёз из экспедиции в 1913 году — для музея он в первую очередь собиратель коллекций. Среди них — фотографии, рукописи, вещи, купленные «в доме старухи хараритянки, у заезжего сомалийца, у женщин продавщиц на базаре».



В 2008 году по «абиссинскому» маршруту Гумилева и его племянника, поэта Николая Сверчкова, прошла экспедиция Кунсткамеры под руководством Юрия Чистова. В 2009–2010 годах «полевые» работы на маршруте поэтов-этнографов продолжились.



Благодаря им с 15 апреля вы сможете увидеть во дворе музеев — Фонтанного дома и Кунсткамеры — фото, сделанные в гумилевской Абиссинии с разницей в сто лет. В XXI веке места и ракурсы гумилевской экспедиции искала и находила Татьяна Фёдорова.