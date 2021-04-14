Театр им. Ленсовета приглашает на «Игру в джин»

16 и 17 апреля на Малой сцене Театра им. Ленсовета состоится премьера спектакля «Игра в джин» по пьесе американского драматурга Дональда Ли Кобурна. Посредством карточной игры автор исследует систему человеческих отношений и их природу.

Действие пьесы и, соответственно, спектакля происходит в доме для престарелых. Фонсия Дорси (Лидия Мельникова) и Веллер Мартин (Александр Алексеев) сдружились на почве любви к картам и проводят время за ними. В остроумных, ироничных диалогах они вспоминают прожитую жизнь. Но постепенно игра все больше начинает смахивать на яростную схватку, а герои, сперва такие дружные, становятся непримиримыми оппонентами.

Ставит пьесу режиссер Сергей Исаев («Утиная охота», «Зимы не будет»). Спектакль станет бенефисом актрисы Лидии Мельниковой, ученицы Игоря Владимирова, в свое время блестяще сыгравшей роль Матери в спектакле «Мать» по пьесе Карела Чапека и Ларису Огудалову в «Бесприданнице». Компанию ей составит опытный актер Александр Алексеев.



Выбор пьесы Сергей Исаев объясняет так: «В нашем спектакле мы постараемся найти ответы на вопросы: в какой мере человек ответственен за прожитую жизнь со всеми ее взлетами и падениями? Являемся ли мы творцами своей судьбы или лишь жертвами собственного эгоизма и неспособности принять то, что имеем? Порой нам кажется, что сама судьба сдает нам плохие карты, но стоит ли отчаиваться, или даже с такими картами можно попробовать обыграть жизнь?»



Начало в 19:30.



16+.



Наталия Эфендиева

