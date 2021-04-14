FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +8
77.25р91.92р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Театр им. Ленсовета приглашает на «Игру в джин»

16 и 17 апреля на Малой сцене Театра им. Ленсовета состоится премьера спектакля «Игра в джин» по пьесе американского драматурга Дональда Ли Кобурна. Посредством карточной игры автор исследует систему человеческих отношений и их природу.

Фото: предоставлено театром
ПоделитьсяПоделиться

Действие пьесы и, соответственно, спектакля происходит в доме для престарелых. Фонсия Дорси (Лидия Мельникова) и Веллер Мартин (Александр Алексеев) сдружились на почве любви к картам и проводят время за ними. В остроумных, ироничных диалогах они вспоминают прожитую жизнь. Но постепенно игра все больше начинает смахивать на яростную схватку, а герои, сперва такие дружные, становятся непримиримыми оппонентами.

Ставит пьесу режиссер Сергей Исаев («Утиная охота», «Зимы не будет»). Спектакль станет бенефисом актрисы Лидии Мельниковой, ученицы Игоря Владимирова, в свое время блестяще сыгравшей роль Матери в спектакле «Мать» по пьесе Карела Чапека и Ларису Огудалову в «Бесприданнице». Компанию ей составит опытный актер Александр Алексеев.

Выбор пьесы Сергей Исаев объясняет так: «В нашем спектакле мы постараемся найти ответы на вопросы: в какой мере человек ответственен за прожитую жизнь со всеми ее взлетами и падениями? Являемся ли мы творцами своей судьбы или лишь жертвами собственного эгоизма и неспособности принять то, что имеем? Порой нам кажется, что сама судьба сдает нам плохие карты, но стоит ли отчаиваться, или даже с такими картами можно попробовать обыграть жизнь?»

Начало в 19:30.

16+.

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний