«Диалоги» возвращаются в город с музыкой, Звягинцевым и современным искусством

Проект открытых дискуссий «Диалоги» (18+) вновь пройдёт в Петербурге 18 апреля после многомесячной коронавирусной паузы. О возвращении объявили одновременно с новостью о смене площадки и формата: начиная с апреля встречи с гостями организуют в книжном «Подписные издания», который в конце 2020 года расширился и открыл второй этаж, а на каждый разговор к зрителям будет выходить не пара спикеров, а лишь один гость за раз. «Апрельские Диалоги» состоят из трёх блоков-встреч:

В 12:00 стартует диалог модератора Николая Солодникова с Диной Кирнарской — заведующей кафедрой истории музыки и проректором Российской академии музыки имени Гнесиных, автором книги «Классическая музыка для всех. Средневековье. Ренессанс. Барокко. Классицизм». Они побеседуют о том, как популяризировать классику и зачем вообще это делать.



В 13:30 искусствовед, заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский начнёт рассуждать на тему того, «как говорить о российском современном искусстве». Желающим разобраться посоветует, на какие книги обратить внимание и к чьему мнению стоит прислушиваться.

Третья часть начнется в 15:00. На сцену выйдет режиссёр Андрей Звягинцев, чтобы обратиться к »Левиафану» 2014 года. Мастер расскажет о книге «Левиафан: Разбор по косточкам», которая появится в широкой продаже в конце мая. Автор работы — кинокритик Максим Марков — разобрал ленту кадр за кадром и провёл десятки часов, беседуя со Звягинцевым не только о фильме, но и о жизни в современной России.



Фото: alpinabook.ru/ Поделиться Поделиться







У тех, кто не успел зарегистрироваться и не сможет наблюдать за дискуссией в очном формате, есть возможность присоединиться онлайн. Трансляция доступна на сайте.

Проект открытых дискуссий «Диалоги» традиционно каждый месяц проходил в Новой Голландии или в Высшей школе экономики в Петербурге. Гостями проекта становились писательница Людмила Улицкая, мультипликатор Константин Бронзит, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, режиссёр Кирилл Серебренников и другие. Темы дискуссий — от необходимости реформировать систему ФСИН и дела «Седьмой студии» до благотворительности и обсуждения значения музыки в кино.



Ольга Минеева

