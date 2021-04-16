FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +12
76.98р92.23р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

«Диалоги» возвращаются в город с музыкой, Звягинцевым и современным искусством

Проект открытых дискуссий «Диалоги» (18+) вновь пройдёт в Петербурге 18 апреля после многомесячной коронавирусной паузы. О возвращении объявили одновременно с новостью о смене площадки и формата: начиная с апреля встречи с гостями организуют в книжном «Подписные издания», который в конце 2020 года расширился и открыл второй этаж, а на каждый разговор к зрителям будет выходить не пара спикеров, а лишь один гость за раз.

«Апрельские Диалоги» состоят из трёх блоков-встреч:

В 12:00 стартует диалог модератора Николая Солодникова с Диной Кирнарской — заведующей кафедрой истории музыки и проректором Российской академии музыки имени Гнесиных, автором книги «Классическая музыка для всех. Средневековье. Ренессанс. Барокко. Классицизм». Они побеседуют о том, как популяризировать классику и зачем вообще это делать.

В 13:30 искусствовед, заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский начнёт рассуждать на тему того, «как говорить о российском современном искусстве». Желающим разобраться посоветует, на какие книги обратить внимание и к чьему мнению стоит прислушиваться.

Третья часть начнется в 15:00. На сцену выйдет режиссёр Андрей Звягинцев, чтобы обратиться к »Левиафану» 2014 года. Мастер расскажет о книге «Левиафан: Разбор по косточкам», которая появится в широкой продаже в конце мая. Автор работы — кинокритик Максим Марков — разобрал ленту кадр за кадром и провёл десятки часов, беседуя со Звягинцевым не только о фильме, но и о жизни в современной России.

Фото: alpinabook.ru/
ПоделитьсяПоделиться

У тех, кто не успел зарегистрироваться и не сможет наблюдать за дискуссией в очном формате, есть возможность присоединиться онлайн. Трансляция доступна на сайте.

Проект открытых дискуссий «Диалоги» традиционно каждый месяц проходил в Новой Голландии или в Высшей школе экономики в Петербурге. Гостями проекта становились писательница Людмила Улицкая, мультипликатор Константин Бронзит, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, режиссёр Кирилл Серебренников и другие. Темы дискуссий — от необходимости реформировать систему ФСИН и дела «Седьмой студии» до благотворительности и обсуждения значения музыки в кино.

Ольга Минеева

Фото: alpinabook.ru/

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний