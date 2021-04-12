Хелависа расскажет петербуржцам сказки: группа «Мельница» даст долгожданный концерт

Этой встречи Петербург ждал долго. Изначально группа «Мельница» должна была сыграть в нашем городе еще 4 декабря, но тогда концерт не состоялся по всем понятным причинам. До новой даты осталось совсем немного, и на этот раз ничто не должно помешать. Коллектив выступит в ДК им. Ленсовета (12+) 16 апреля.

Хелависа и компания привезут в Северную столицу программу «Сказки, рассказанные в апреле». Она приурочена к вышедшему месяц назад альбому группы, который получил название «Манускрипт». У программы даже есть слоган, отсылающий к творчеству Михаила Булгакова: «Рукописи не горят, а сказки не стареют». И если с первым поспорить еще можно, то со вторым — едва ли.

«Мельница» до сих пор остается, пожалуй, главным российским фолк-рок-коллективом, который регулярно гастролирует и собирает солидные площадки. Ближайшей конкуренткой может стать разве что polnalyubvi, но до узнаваемости Хелависы ей, конечно, пока далеко. Объяснить пробелы в рядах фолк-героев можно сложностью самого жанра. Требуется не только красиво петь и создавать эпичные либо мелодичные композиции, но также достаточно хорошо обращаться со словом в рамках выбранной темы.

У «Мельницы» все это есть, и, судя по всему, с годами народная любовь не ослабевает — гастрольный тур коллектива уже сейчас расписан до января-2022. Впечатляет даже с учетом того, что наверняка многие концерты — «долги» с прошлого года.



Однако пока что концертов в Петербурге больше не планируется, поэтому если вам понравился новый альбом, то грядущее шоу пропустить никак нельзя. И вообще, посмотрите в ящиках стола — быть может, у вас был куплен билет на декабрь, но вы забыли?



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

