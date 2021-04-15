В Росфото открывается «Город теней» знакового петербургского фотографа

В Росфото представят шестьдесят одну работу ленинградского и петербургского фотографа Алексея Титаренко. Его работы давно не показывали в родном городе, хотя именно здесь оформился его авторский стиль и появились первые цельные серии: «Город теней», 1992/94, «Чёрная и белая магия Санкт-Петербурга», 1995/97, «Застывшее время», 1998/2000. В Росфото будут вещи из этих серий, выполненные в технике серебряно-желатиновой печати, и части циклов, посвящённых другим городам: Венеции, Гаване, Нью-Йорку, которые он стал снимать в начале XXI века.

Титаренко часто использует долгую выдержку, передает через фото протяжённость времени — вы как будто видите несколько кадров чего-то движущегося. Выглядит живописно, но немного призрачно, похоже на трансгрессию в кино. Титаренко любит «вживаться» в город ради съёмок — например, Венецию фотограф снимал четырнадцать лет. Ещё в Петербурге сформировались его особые отношения со светом: рассеянный пасмурный и мягко-контрастный, с длинными тенями и солнечными пятнами. В этом смысле занятно проследить, как его «ленинградское» чувство света работает в более солнечных Венеции и Гаване.



В 90-е в Петербурге уже были довольно эффектные выставки Титаренко, но с 2008 года он живёт в Нью-Йорке, и эта выставка — его первое «возвращение» в родной город.



Выставка «Алексей Титаренко. Город теней» пройдёт с 15 апреля по 13 июня в Дворовом корпусе Росфото.



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Анастасия Семенович

