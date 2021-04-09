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В кино покажут историю заочной дружбы с Сэлинджером

В четверг, 15 апреля, в прокат выпускают «Мой год в Нью-Йорке», драму канадского автора Филиппа Фалардо, номинанта на «Оскар», призера Роттердама и Берлина.

Фото: кадр из фильма
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Фильм рассказывает историю девушки, приехавшей в столицу мировой литературы — Нью-Йорк, чтобы добраться до вершины Олимпа словесности и пополнить стройные ряды авторов «Нью-Йоркера» и обладателя Пулитцера. Для начала она устраивается в литературное агентство, которым руководит страшно мнительная и старомодная дама. А на месте выясняется, что главный ее клиент — Сэлинджер, гений-затворник, которого уже несколько десятилетий ни одна живая душа не видела, а сам он много лет ничего не публикует. В обязанности героини входит написание сухих дежурных ответов на бесчисленные письма, которые присылают автору «Над пропастью во ржи» читатели со всего света. И эта работа неожиданно в корне меняет всю жизнь девушки.

Роль дамы-тирана, главы агентства, сыграла Сигурни Уивер — звезда «Охотников за привидениями» и «Чужих», а главная роль досталась Маргарет Куэлли — самой заметной девице из банды Мэнсона в тарантиновском «Однажды в Голливуде».

16+

Иван Чувиляев

Фото: кадр из фильма

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