До конца января в Эрмитаже открыты выставки о двух Пальмирах: реальной и виртуальной. В арке Главного штаба выставлена воссозданная капитель храма Баала, взорванного террористами 5 лет назад. Директора Эрмитажа Михаила Пиотровского президент назначил куратором восстановления древнего города Сирии.

После разрушения Пальмиры ЮНЕСКО приняла резолюцию о восстановлении. В Сирию отправились учёные из разных стран. В работе экспедиции Института истории материальной культуры РАН, что располагается в Петербурге, принимали участие военные топографы и эксперты Эрмитажа. По 20 тысячам фотографий с земли и с воздуха методом фотометрии создана цифровая модель современного состояния храма Баала.

Фото: printscreen 3D-модели Фото: printscreen 3D-модели Фото: printscreen 3D-модели Фото: printscreen 3D-модели Фото: printscreen 3D-модели

Храм построен в 32 году нашей эры. Это главная святыня сирийской Пальмиры. Летом 2015-го туда вошли боевики запрещённой в России ИГИЛ. На главных достопримечательностях города установили заряды со взрывчаткой. От памятника осталась одна арка. Урон был нанесён храму Баалшамина, в груду обломков превратилась колонна царицы Зенобии.

Фото: AP Photo/Hassan Ammar/ТАСС

Выбить боевиков удалось к весне 2016 года. После на развалинах выступил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В 2017 году Пальмиру пришлось брать повторно.

Заготовка для капители — 11-тонный каменный блок два месяца шел морем. О причинах столь непростой логистики 47news рассказал заслуженный архитектор России, преподаватель Академии художеств Максим Атаянц. — Элемент выполнен из иерусалимского известняка — материала максимально близкого к тому, из которого возводили храм в Пальмире. По сути, это один пласт, расстояние между месторождениями примерно триста километров. Но из-за того, что карьер в Сирии долго был заброшен, добыть подходящий известняк там сложно. А из того же известняка, к примеру, возведена Стена Плача в Иерусалиме.

По словам Атаянца, получившаяся модель близка к оригиналу на сто процентов. — Нужно было решить научную задачу. Понять, как элемент, созданный в мастерской, смотрится на улице при дневном свете. Именно поэтому на фрагменте оставили необработанные участки. Изучив капитель, пришли к выводу, что работа для станка и скульптора еще есть. Для завершения потребуется еще примерно месяц, — рассказал архитектор. На заводе компании «Возрождение» в Петербурге над заготовкой работали на роботизированном станке, затем две недели трудился камнетес. Блок скинул три с половиной тонны.

— Ученые предоставили исторические чертежи, чтобы в точности восстановить рельеф, и это только четверть капители, — рассказал 47news руководитель камнеобрабатывающего направления «Возрождения» Андрей Петров.

— Во сколько вам обошлась история?

— В 5 миллионов рублей.

Рельефный рисунок капители наносили на основе двух 3D-моделей. Первую специалисты института РАН создали после экспедиции в Сирию в 2016 году. Использовались десятки тысяч фотоснимков: любительские, профессиональные, в общем — любые. Их отбирали по качеству, разрешению и другим параметрам. Очень качественные чертежи есть в объемной французской монографии, составленной в 1970-х годах.



Фото: кадр из видео Фото: кадр из видео Фото: кадр из видео Фото: кадр из видео Фото: кадр из видео Фото: кадр из видео Фото: кадр из видео Фото: кадр из видео Фото: кадр из видео

По словам замдиректора ИИМК РАН, заведующей отделом охранной археологии Натальи Соловьёвой, мысль воссоздать капитель возникла год назад. К «Возрождению» обратились, поскольку владелец компании Игорь Букато давно известен неравнодушием к подобным проектам.

— У нас были макет храма и 3D-модель. Появилась идея сделать объект, который бы демонстрировал, как в реальности выглядела одна из деталей, и привлёк бы внимание ко Дню Пальмиры, — рассказала Соловьёва. — Какова дальнейшая судьба капители и планируется ли продолжить воссоздание разрушенных частей храма? — Возможно, будет она перемещена в Сирию. О продолжении мы тоже думаем. Автор тактично не задал вопрос, во сколько обойдется компании весь храм, если только капитель вышла в 5 миллионов. Собранные сотрудниками Института истории материальной культуры данные позволили впервые систематизировать и описать памятники Пальмиры, обобщить материалы археологических исследований. Кстати, с помощью 3D-модели создана уменьшенная копия колонны царицы Зенобии — три года назад она была выставлена в музее-заповеднике «Царское Село».

Архитектор Атаянц предположил, что восстановление Пальмиры в оптимистичном сценарии может начаться примерно через два года. Причем храм Баала начнут восстанавливать далеко не первым. — Проще всего работать с тетрапилоном и сценической частью театра в Пальмире — они меньше всего пострадали от варваров. Затем можно будет восстановить Триумфальную арку — ту самую, изображение которой на учебниках истории. Затем уже храмы Баала и Баалшамина. Нужно понимать, что от взрыва камни не превратились в пыль, а упали вместе с металлическими штырями-креплениями — тогда строили из огромных каменных блоков. Каждый нужно осмотреть на месте, сделать вывод о повреждениях, — говорит собеседник. — Так что придется вставлять элементы из известняка, как современным дантистам — в поврежденные зубы. Но по действующим правилам в получившемся здании должно быть не больше 10 процентов новых элементов.

сценическая часть театра в Пальмире Фото: printscreen 3D-модели

Не секрет, что в целом тема начала реставрации пока не обсуждается на уровне ЮНЕСКО. Непонятны сроки и источники финансирования. Прежде всего, нужно убедить коллег из-за рубежа, что разрушенные объекты можно воссоздать. Вопрос изучается по всему миру. Есть известные специалисты из Польши, Японии, Франции, Германии, но пока они привлекаются больше как консультанты. В этом есть и политические причины: власти этих стран не приветствуют контакты с сирийским правительством.



— Если говорить о деньгах, то стоимость восстановления пока неизвестна. Сейчас можно ошибиться если не на порядок, то в разы. В любом случае у ЮНЕСКО, как у подразделения ООН, таких бюджетов нет. Скорее всего, речь будет идти о деньгах частных фондов. В самой Сирии такие примеры есть. Это, например, город Алеппо и его здание средневекового рынка, — говорят опрошенные 47news специалисты. Что касается модели угловой капители, то она пробудет в арке Главного штаба до конца января, а затем вернется в мастерскую. Не исключено, что в будущем фрагмент может стать экспонатом музея Пальмиры, но пока его просто некуда перевозить. Здание музея в Сирии 1960-х годов постройки тоже пострадало от войны. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на закрытии Дня Пальмиры соединил событие с Петербургом. — Мы — это Северная Пальмира и стали ей благодаря Екатерине Великой, которую сравнивали с Зенобией — великой царицей Пальмиры. А город наш сравнивали с Пальмирой потому, что та неожиданно выросла из песков так же, как мы неожиданно выросли из болот... Это нас роднит, — сказал Пиотровский.

Виктор Смирнов, Андрей Карлов, 47news