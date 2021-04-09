Звезда «Как я провел этим летом» дебютирует в режиссуре

15 апреля в кино стартует Sheena667. Это полнометражный режиссерский дебют Григория Добрыгина — актера, прославившегося главной ролью в фильме «Как я провел этим летом» Алексея Попогребского и едва ли не самого востребованного и заметного на международной арене русского кинодеятеля: он снимался с Филиппом Сеймуром Хоффманом в «Самом опасном человеке» и в британском шпионском триллере «Такой же предатель, как мы».

В первом своем полном метре он балансирует на грани между бытовухой и фантастикой. Главные герои — супружеская пара из провинции, которая содержит небольшой автосервис на трассе Москва — Петербург и вполне довольна своей жизнью. До тех пор, пока в их жизнь не приходит Интернет — а вместе с ним незнакомка, чье имя и вынесено в заглавие фильма. Главные роли исполнили Владимир Свирский (он снимался у Сергея Лозницы в военной драме «В тумане») и Юлия Пересильд, а оператором выступил соавтор Звягинцева, потрясающий мастер живописных пейзажей и холодных композиций Михаил Кричман. Что уже само по себе повод обратить на ленту внимание.

