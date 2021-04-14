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«Фонтанка» показывает, что сказал подозреваемый в убийстве петербургского вора в законе Альберта Рыжего сразу после задержания

Предполагаемый киллер Альберта Рыжего утверждает, что не брал денег

Подозреваемый в убийстве петербургского вора в законе Альберта Рыжего заявил, что деньги не брал. Кадры, сделанные сразу после задержания, оказались в распоряжении 47news.

Разговор с 33-летним мужчиной, которого придерживают за шею, происходит в квартире на фоне сушилки для белья. Задержанный представляется оперативникам Матлабом Султановым и на вопрос, за что убил человека, отвечает, что тот его «ругал по телефону». Вопрос об убийстве по найму оказался слишком сложным. Его переформулировали, спросив, брал ли подозреваемый деньги, на что мужчина ответил, что нет.

Ранее Следственный комитет опубликовал кадры допроса предполагаемого киллера Али Гейдарова, известного как Альберт Рыжий. Видео обрывается после вопроса следователя «Кого вы убили?».

Петербургский вор в законе Али Гейдаров был убит днём 12 апреля в спортзале дома на Авиационной улице. Случившееся попало на видео. Судя по кадрам, стрелок — молодой и спортивно сложенный — уходил спокойно.

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. По версии следствия, в Гейдарова выстрелили не менее четырёх раз. Он скончался на месте.

Али Гейдаров (настоящее имя Альберта Рыжего) в 2016 году был приговорён в Петербурге к семи годам за грабеж в отношении продавца автомобиля. Изначально ему вменялись статьи за мошенничество и подделку документов. По первой он был оправдан, по второй вышли сроки давности. Задержали Гейдарова в 2014 году, на тот момент 33-летний вор в законе считался самым везучим. Он пережил три покушения.

Альберта Рыжего относят к клану Деда Хасана, который якобы лично одобрил коронацию молодого «наследника». Из колонии в Марий Эл он вышел в июне прошлого года. Местный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

По данным 47news, до своего ареста Гейдаров открыто конфликтовал с другим авторитетом — Алексеем Гудыной. Выяснение их отношений привело к перестрелке в Турции якобы из-за того, что Альберт Рыжий лишил Гудыну воровского статуса. Через несколько дней после того, как суд удовлетворил ходатайство Рыжего об УДО, Гудыну задержали по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

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Комментарии (3)

doorbal_
зачем это преподносить общественности?
ну грохнул один уголовник другого уголовника и слава богу. Меньше дерьма на белом свете осталось.
ash364
НУ, правильно - полиция рыжего готовила, аж досрочно выпустила, чтоб своего иметь в "кругах", а тут этот... Всю малину испортил.
Mr_Pu
Идейный ассасин?
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