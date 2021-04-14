Подозреваемый в убийстве петербургского вора в законе Альберта Рыжего заявил, что деньги не брал. Кадры, сделанные сразу после задержания, оказались в распоряжении 47news.



Разговор с 33-летним мужчиной, которого придерживают за шею, происходит в квартире на фоне сушилки для белья. Задержанный представляется оперативникам Матлабом Султановым и на вопрос, за что убил человека, отвечает, что тот его «ругал по телефону». Вопрос об убийстве по найму оказался слишком сложным. Его переформулировали, спросив, брал ли подозреваемый деньги, на что мужчина ответил, что нет.