Подозреваемый в убийстве петербургского вора в законе Альберта Рыжего заявил, что деньги не брал. Кадры, сделанные сразу после задержания, оказались в распоряжении 47news.
Разговор с 33-летним мужчиной, которого придерживают за шею, происходит в квартире на фоне сушилки для белья. Задержанный представляется оперативникам Матлабом Султановым и на вопрос, за что убил человека, отвечает, что тот его «ругал по телефону». Вопрос об убийстве по найму оказался слишком сложным. Его переформулировали, спросив, брал ли подозреваемый деньги, на что мужчина ответил, что нет.
Ранее Следственный комитет опубликовал кадры допроса предполагаемого киллера Али Гейдарова, известного как Альберт Рыжий. Видео обрывается после вопроса следователя «Кого вы убили?».
Петербургский вор в законе Али Гейдаров был убит днём 12 апреля в спортзале дома на Авиационной улице. Случившееся попало на видео. Судя по кадрам, стрелок — молодой и спортивно сложенный — уходил спокойно.
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. По версии следствия, в Гейдарова выстрелили не менее четырёх раз. Он скончался на месте.