В Москве убит петербургский авторитет Альберт Рыжий

Как сообщает со ссылкой на правоохранительные органы 12 апреля портал 47news, нападение на петербургского вора в законе произошло около трёх часов дня, когда Альберт Рыжий пришёл в спортзал с охраной. В нападении участвовали несколько человек, которые скрылись. В настоящий момент на месте убийства работают сотрудники полиции.



Гейдаров в 2016 году был приговорён в Петербурге к семи годам за грабеж в отношении продавца автомобиля. Изначально ему вменялись статьи за мошенничество и подделку документов. По первой он был оправдан, по второй вышли сроки давности. Задержали Гейдарова в 2014 году, на тот момент 33-летний вор в законе считался самым везучим. Он пережил три покушения.

