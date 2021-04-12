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В Москве убит петербургский авторитет Альберт Рыжий

Известного «вора в законе» из Петербурга расстреляли в столичном спортзале

В Москве убит авторитет из Петербурга Али Гейдаров, известный как Альберт Рыжий. Его расстреляли в спортзале дома, где он жил. Рядом была его охрана.

Как сообщает со ссылкой на правоохранительные органы 12 апреля портал 47news, нападение на петербургского вора в законе произошло около трёх часов дня, когда Альберт Рыжий пришёл в спортзал с охраной. В нападении участвовали несколько человек, которые скрылись. В настоящий момент на месте убийства работают сотрудники полиции.

Гейдаров в 2016 году был приговорён в Петербурге к семи годам за грабеж в отношении продавца автомобиля. Изначально ему вменялись статьи за мошенничество и подделку документов. По первой он был оправдан, по второй вышли сроки давности. Задержали Гейдарова в 2014 году, на тот момент 33-летний вор в законе считался самым везучим. Он пережил три покушения.

Альберта Рыжего относят к клану Деда Хасана, который якобы лично одобрил коронацию молодого «наследника». Из колонии в Марий-Эл он вышел в июне прошлого года. Местный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

По данным издания, до своего ареста Гейдаров открыто конфликтовал с другим авторитетом — Алексеем Гудыной. Выяснение их отношений привело к перестрелке в Турции якобы из-за того, что Альберт Рыжий лишил Гудыну воровского статуса. Через несколько дней после того, как суд удовлетворил ходатайство Рыжего об УДО, Гудыну задержали по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

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Комментарии (28)

Игорь Полетаев
Вор выучился на швею и вышел по удо. Это точно был вор там ничего не перепутано?
Мужской Взгляд
90-е никуда не делись, они сменили окрас и плавно перетекли в чиновничьи кабинеты, правда, там тоже стало небезопасно..
Капитан Очевидность2
А по ТВ всё время говорят, что 90-е прошли и спасибо сами знаете кому.

"Гейдаров в 2016 году был приговорён ...к семи годам...Из колонии ...он вышел в июне прошлого года. Местный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении."

Российский суд - самый гуманный суд в мире.
Хотя, если учесть, что на воле их отстреливают, то надо, наверное, действительно бандитов выпускать ещё больше , чтобы их становилось ещё меньше.
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