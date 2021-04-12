В Москве убит петербургский авторитет Альберт Рыжий

Как сообщает со ссылкой на правоохранительные органы 12 апреля портал 47news, нападение на петербургского вора в законе произошло около трёх часов дня, когда Альберт Рыжий пришёл в спортзал с охраной. В нападении участвовали несколько человек, которые скрылись. В настоящий момент на месте убийства работают сотрудники полиции.
Гейдаров в 2016 году был приговорён в Петербурге к семи годам за грабеж в отношении продавца автомобиля. Изначально ему вменялись статьи за мошенничество и подделку документов. По первой он был оправдан, по второй вышли сроки давности. Задержали Гейдарова в 2014 году, на тот момент 33-летний вор в законе считался самым везучим. Он пережил три покушения.
Альберта Рыжего относят к клану Деда Хасана, который якобы лично одобрил коронацию молодого «наследника». Из колонии в Марий-Эл он вышел в июне прошлого года. Местный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.
По данным издания, до своего ареста Гейдаров открыто конфликтовал с другим авторитетом — Алексеем Гудыной. Выяснение их отношений привело к перестрелке в Турции якобы из-за того, что Альберт Рыжий лишил Гудыну воровского статуса. Через несколько дней после того, как суд удовлетворил ходатайство Рыжего об УДО, Гудыну задержали по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.