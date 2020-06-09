Петербургский вор в законе Альберт Рыжий вышел по УДО. Администрация колонии отозвалась о нем лестно
Из колонии в Марий Эл вышел Али Гейдаров по прозвищу Альберт Рыжий. Местный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Как стало известно «Фонтанке», Гейдарова выпустили из ИК-3 строгого режима в поселке Медведево днем 9 июня. Основанием послужило постановление Медведевского районного суда Марий Эл от 28 мая, следует из картотеки ГАС «Правосудие».
Администрация колонии выдала авторитету лестную характеристику, не возражая против досрочной, на 13 месяцев раньше срока, свободы. Как уточнили «Фонтанке» собеседники в УФСИН Марий Эл, у осужденного «в сфере своей деятельности успехи безусловные».
В 2016-м Гейдарова приговорили в Петербурге к семи годам за ограбление продавца автомобиля. На судебном процессе отвалились статьи за мошенничество (оправдан) и подделку документов (вышли сроки давности).
Гейдарова задержали в 2014 году, на тот момент 33-летний вор в законе считался самым везучим. Он пережил три покушения. Гейдарова относят к клану Деда Хасана, который якобы лично одобрил коронацию молодого «наследника».
Адвокат Дмитрий Попов, защищавший Рыжего в Петербурге, подтвердил «Фонтанке» освобождение из марийской колонии.
До ареста Гейдаров открыто конфликтовал с авторитетом Алексеем Гудыной. Выяснение их отношений привело к перестрелке в Турции якобы из-за того, что Гейдаров лишил Гудыну воровского статуса. Через несколько дней после того, как суд удовлетворил ходатайство Рыжего об УДО, Гудыну задержали по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.