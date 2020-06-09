Петербургский вор в законе Альберт Рыжий вышел по УДО. Администрация колонии отозвалась о нем лестно

Администрация колонии выдала авторитету лестную характеристику, не возражая против досрочной, на 13 месяцев раньше срока, свободы. Как уточнили «Фонтанке» собеседники в УФСИН Марий Эл, у осужденного «в сфере своей деятельности успехи безусловные».

Как стало известно «Фонтанке», Гейдарова выпустили из ИК-3 строгого режима в поселке Медведево днем 9 июня. Основанием послужило постановление Медведевского районного суда Марий Эл от 28 мая, следует из картотеки ГАС «Правосудие».

Из колонии в Марий Эл вышел Али Гейдаров по прозвищу Альберт Рыжий. Местный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

В 2016-м Гейдарова приговорили в Петербурге к семи годам за ограбление продавца автомобиля. На судебном процессе отвалились статьи за мошенничество (оправдан) и подделку документов (вышли сроки давности).



Гейдарова задержали в 2014 году, на тот момент 33-летний вор в законе считался самым везучим. Он пережил три покушения. Гейдарова относят к клану Деда Хасана, который якобы лично одобрил коронацию молодого «наследника».



Адвокат Дмитрий Попов, защищавший Рыжего в Петербурге, подтвердил «Фонтанке» освобождение из марийской колонии.



До ареста Гейдаров открыто конфликтовал с авторитетом Алексеем Гудыной. Выяснение их отношений привело к перестрелке в Турции якобы из-за того, что Гейдаров лишил Гудыну воровского статуса. Через несколько дней после того, как суд удовлетворил ходатайство Рыжего об УДО, Гудыну задержали по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

