Али Гейдаров (настоящее имя Альберта Рыжего) в 2016 году был приговорён в Петербурге к семи годам за грабеж в отношении продавца автомобиля. Изначально ему вменялись статьи за мошенничество и подделку документов. По первой он был оправдан, по второй вышли сроки давности. Задержали Гейдарова в 2014 году, на тот момент 33-летний «вор в законе» считался самым везучим. Он пережил три покушения.



Альберта Рыжего относят к клану Деда Хасана, который якобы лично одобрил коронацию молодого «наследника». Из колонии в Марий-Эл он вышел в июне прошлого года. Местный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.



По данным 47news, до своего ареста Гейдаров открыто конфликтовал с другим авторитетом — Алексеем Гудыной. Выяснение их отношений привело к перестрелке в Турции якобы из-за того, что Альберт Рыжий лишил Гудыну воровского статуса. Через несколько дней после того, как суд удовлетворил ходатайство Рыжего об УДО, Гудыну задержали по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

