Опубликовано видео убийства петербургского авторитета Альберта Рыжего в Москве. Портал 47news 12 апреля показал кадры с камеры в спортзале, где был расстрелян известный «вор в законе».
На кадрах видно, как Рыжий занимается на кардиотренажере. Сзади к нему подходит неизвестный мужчина и стреляет. Возможно, выстрелов было два. После этого стрелок чуть-чуть наклоняется и, скорее всего, делает контрольный выстрел. Уходит он сначала шагом, потом лёгкой трусцой подбегает к противоположной стене, берёт красный рюкзак, что-то кладёт в него и спокойно удаляется, проходя прямо под камерой. Судя по всему, стрелок молодой, и видно, что спортивно сложенный.
Ранее «Фонтанка» писала, что Альберт Рыжий был убит в спортзале дома, в котором он жил.