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Показываем видео убийства «вора в законе» Альберта Рыжего. Киллер уходил спокойно

Камера видеонаблюдения показала, как убивали петербургского авторитета Альберта Рыжего

Опубликовано видео убийства петербургского авторитета Альберта Рыжего в Москве. Портал 47news 12 апреля показал кадры с камеры в спортзале, где был расстрелян известный «вор в законе».

На кадрах видно, как Рыжий занимается на кардиотренажере. Сзади к нему подходит неизвестный мужчина и стреляет. Возможно, выстрелов было два. После этого стрелок чуть-чуть наклоняется и, скорее всего, делает контрольный выстрел. Уходит он сначала шагом, потом лёгкой трусцой подбегает к противоположной стене, берёт красный рюкзак, что-то кладёт в него и спокойно удаляется, проходя прямо под камерой. Судя по всему, стрелок молодой, и видно, что спортивно сложенный.

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Ранее «Фонтанка» писала, что Альберт Рыжий был убит в спортзале дома, в котором он жил.

Али Гейдаров (настоящее имя Альберта Рыжего) в 2016 году был приговорён в Петербурге к семи годам за грабеж в отношении продавца автомобиля. Изначально ему вменялись статьи за мошенничество и подделку документов. По первой он был оправдан, по второй вышли сроки давности. Задержали Гейдарова в 2014 году, на тот момент 33-летний «вор в законе» считался самым везучим. Он пережил три покушения.

Альберта Рыжего относят к клану Деда Хасана, который якобы лично одобрил коронацию молодого «наследника». Из колонии в Марий-Эл он вышел в июне прошлого года. Местный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

По данным 47news, до своего ареста Гейдаров открыто конфликтовал с другим авторитетом — Алексеем Гудыной. Выяснение их отношений привело к перестрелке в Турции якобы из-за того, что Альберт Рыжий лишил Гудыну воровского статуса. Через несколько дней после того, как суд удовлетворил ходатайство Рыжего об УДО, Гудыну задержали по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

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Комментарии (22)

igorsaltikoff
А ещё говорят, что здоровый образ жизни продлевает жизнь, теперь видно, что это не точно. Видимо петербургский авторитет в Москве не авторитет, если даже на охрану себе там не смог наскрести.
Дмитрий Торчинов
Где видео?
Brevnault
Ничего! Бастрыкин возьмет дело на контроль - всех поймают: и директора спортзала, который безопасность граждан не обеспечил, и директора охранной фирмы, который допустил на территорию спортзала вооруженного преступника, и руководителя управляющей компании, не обеспечившего помещение тревожной кнопкой. В общем, граждане могут быть спокойны: ни один преступник от ответственности не уйдет. Волшебная лупа видит всё.
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