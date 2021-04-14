FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
77.25р91.92р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
9
Печать

СК показал подозреваемого в убийстве Альберта Рыжего. Видео обрывается на драматичном моменте

В Москве предполагаемого киллера Альберта Рыжего доставили на допрос в СК

Кадры задержания предполагаемого киллера Али Гейдарова, известного как Альберт Рыжий, опубликовал Следственный комитет России 14 апреля. На поиски подозреваемого у правоохранительных органов Москвы ушло чуть больше суток.

На видео мужчину в наручниках заводят в здание управления СК по Северо-Западному федеральному округу. Далее он говорит, что его задержали по подозрению в убийстве.

Петербургский вор в законе Али Гейдаров был убит днём 12 апреля в спортзале дома на Авиационной улице. Случившееся попало на видео. Судя по кадрам, стрелок — молодой и спортивно сложенный — уходил спокойно.

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. По версии следствия, в Гейдарова выстрелили не менее четырёх раз. Он скончался на месте.

Али Гейдаров (настоящее имя Альберта Рыжего) в 2016 году был приговорён в Петербурге к семи годам за грабеж в отношении продавца автомобиля. Изначально ему вменялись статьи за мошенничество и подделку документов. По первой он был оправдан, по второй вышли сроки давности. Задержали Гейдарова в 2014 году, на тот момент 33-летний вор в законе считался самым везучим. Он пережил три покушения.

Альберта Рыжего относят к клану Деда Хасана, который якобы лично одобрил коронацию молодого «наследника». Из колонии в Марий Эл он вышел в июне прошлого года. Местный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

По данным 47news, до своего ареста Гейдаров открыто конфликтовал с другим авторитетом — Алексеем Гудыной. Выяснение их отношений привело к перестрелке в Турции якобы из-за того, что Альберт Рыжий лишил Гудыну воровского статуса. Через несколько дней после того, как суд удовлетворил ходатайство Рыжего об УДО, Гудыну задержали по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Иван 2пырьев
отличная съемка.
Так, ведем задержанного, ведем, ведем, стоп! Ждите, а я пока за угол забегу, по моей команде пойдете далее.
Капитан Очевидность2
"в здание управления СК по Северо-Западному федеральному округу."

АДМИНИСТРАТИВНОМУ округу г. Москвы.
kasirer
а нельзя всех их, не вникая в неинтересные никому детали, погрузить просто на баржу и в залив?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний