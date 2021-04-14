Кадры задержания предполагаемого киллера Али Гейдарова, известного как Альберт Рыжий, опубликовал Следственный комитет России 14 апреля. На поиски подозреваемого у правоохранительных органов Москвы ушло чуть больше суток.
На видео мужчину в наручниках заводят в здание управления СК по Северо-Западному федеральному округу. Далее он говорит, что его задержали по подозрению в убийстве.
Петербургский вор в законе Али Гейдаров был убит днём 12 апреля в спортзале дома на Авиационной улице. Случившееся попало на видео. Судя по кадрам, стрелок — молодой и спортивно сложенный — уходил спокойно.
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. По версии следствия, в Гейдарова выстрелили не менее четырёх раз. Он скончался на месте.