«Царское Село» начинает раздевать скульптуры к лету

Как 13 апреля сообщили в ГМЗ, на время холодов специальными деревянными футлярами закрывали 74 композиции в Екатерининском и в Александровском парках. Подлинные венецианские мраморные скульптуры на Эрмитажной аллее напротив центрального фасада Екатерининского дворца дополнительно укутывали холстиной — этот материал хорошо впитывает влагу, но при этом пропускает воздух.

Музей-заповедник «Царское Село» готовится к летнему сезону: снимать «зимнюю одежду» со скульптур Екатерининского парка сотрудники начнут с 15 апреля.

Перезимовать в помещении удалось только «Девушке с кувшином», которая до конца мая находится в ЦВЗ «Манеж» на экспериментальной «оперной» выставке русской скульптуры.



Первыми раскроют статуи перед фасадом Екатерининского дворца со стороны плаца, а также скульптуру и мраморный фонтан в Собственном садике.



Уже с 24 апреля для посетителей откроются Фрейлинский и Висячий садики, а также павильон «Шапель» в Александровском парке.

