«На выставку в Манеже, посвященную русской скульптуре, мы отправляем копию знаменитой «Девушки с кувшином» — именно она украшает парк последние тридцать лет. Оригинал, который хранится в фондах, сейчас участвует в другой выставке — передвижном проекте «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла». То есть можно сказать, что обе наши «девушки» разъехались», — пояснила в среду главный хранитель музея-заповедника Татьяна Серпинская.

Скульптура «Девушка» с кувшином» 3 марта покинула музей-заповедник «Царское Село». Со своего исторического места она «сошла» впервые за 30 лет и отправилась в центральный выставочный зал «Манеж», чтобы поучаствовать в выставке «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева».

Фигура горюющей девушки с кувшином авторства художника Павла Соколова была установлена в парке в 1816 году, в 1990 году отлили её копию. Композиция также известна как фонтан «Молочница» или «Царскосельская статуя». Посетители музея видят крестьянку, которая мечтала заработать на продаже молока, но ненароком разбила кувшин. Годы Великой Отечественной войны оригинальная скульптура провела под землёй, откуда её извлекли только весной 1944 года.



Вместе с «Девушкой» в Манеже выставят и другие вещи из коллекции ГМЗ, из «Царского Села» перевезут бюсты Григория Потёмкина, великих князей Александра и Константина Павловичей, Михаила Ломоносова работы Федота Шубина, бюст великого князя Николая Александровича Александра Опекушина и модель памятника Петру I в Петрозаводске Ивана Шредера. Все предметы вернутся на своё место в мае 2021 года.



Выставочный проект «(Не)подвижность» открывается 20 марта, он должен завершиться к 16 мая 2021 году. Зрители увидят больше 150 скульптурных работ из собраний не только петербургских музеев, но также Государственной Третьяковской галереи, «Царицыно» и других коллекций со всей страны.

