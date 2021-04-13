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«Исключительно эпидемиологический характер». Песков отрицает политические причины отказа от полётов в Турцию

Пресс-секретарь Путина объяснил закрытие полётов в Турцию коронавирусом

Авиасообщение с Турцией ограничивается не по политическим мотивам, а из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в этой стране, заявил 13 апреля пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля таким образом ответил на вопрос о связи заявлений президента Эрдогана по Крыму с решением введения запрета на полёты.

«Нет. Ситуация носит исключительно эпидемиологический характер, решение связано с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции», — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Фото: kremlin.ru
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Дмитрий Песков отметил, что в России ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией складывается лучше, чем в соседних странах, в Европе или той же Турции.

В минувшую субботу президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл в Турции переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых, в частности, заявил о том, что Турция подтверждает «принципиальное решение не признавать аннексию Крыма».

Фото: president.gov.ua
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Накануне переговоров сообщалось о поставках Киеву ударных турецких беспилотников. 10 апреля заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин заявил, что боевой беспилотный летательный аппарат Bayraktar турецкого производства, находящийся на вооружении армии Украины, впервые совершил вылет в зону силовой операции в Донбассе. «Пока что с целью наблюдения», — цитировало Мысягина российское государственное информационное агентство ТАСС.

С конца марта СМИ сообщают о стягивании военной техники к украинской границе. «Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны. <...> Но также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине», — заявил Дмитрий Песков в минувшее воскресенье.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв во вторник выразил надежду, что россияне сами откажутся от поездок в Турцию, потому что «именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых».

12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией, а также Танзанией в период с 15 апреля по 1 июня. По оценкам Ассоциации туроператоров России, более полумиллиона человек уже купили путёвки из РФ в Турцию на следующие полтора месяца. Суточный прирост случаев заболевания COVID-19 в Турции приблизился к рекордному. В Крыму же готовятся к росту турпотока из-за ограничения авиасообщения с Турцией.

Фото: kremlin.ru
Фото: president.gov.ua

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Комментарии (11)

kоt-obormot
Блажит, и блажит сегодня - не к добру это.
OldObyvatel
Как только Песков откравает рот, становится уже смешно. Говорит путин - ржешь, послушав Лаврова, в изнеможении падаешь под стол, а увидев Захарову, начинаешь биться в конвульсиях от неудержимого хохота.
Не страна - парад клоунов.
walker_5e4cd299a1c68
Эрдогана, на Буншу, то есть на одного губернатора одного северного города чем то похож, имхо.
Такая же отвратительная рожа...
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