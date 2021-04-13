Авиасообщение с Турцией ограничивается не по политическим мотивам, а из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в этой стране, заявил 13 апреля пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля таким образом ответил на вопрос о связи заявлений президента Эрдогана по Крыму с решением введения запрета на полёты. «Нет. Ситуация носит исключительно эпидемиологический характер, решение связано с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции», — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться







Дмитрий Песков отметил, что в России ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией складывается лучше, чем в соседних странах, в Европе или той же Турции.

В минувшую субботу президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл в Турции переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых, в частности, заявил о том, что Турция подтверждает «принципиальное решение не признавать аннексию Крыма».



Фото: president.gov.ua Поделиться Поделиться







Накануне переговоров сообщалось о поставках Киеву ударных турецких беспилотников. 10 апреля заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин заявил, что боевой беспилотный летательный аппарат Bayraktar турецкого производства, находящийся на вооружении армии Украины, впервые совершил вылет в зону силовой операции в Донбассе. «Пока что с целью наблюдения», — цитировало Мысягина российское государственное информационное агентство ТАСС.

С конца марта СМИ сообщают о стягивании военной техники к украинской границе. «Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны. <...> Но также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине», — заявил Дмитрий Песков в минувшее воскресенье.

