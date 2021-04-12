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Девятиклассник, открывший стрельбу в петербургской школе, стал фигурантом уголовного дела

Петербургский подросток проходит подозреваемым в деле о стрельбе в школьной раздевалке

Стрельба в образовательном учреждении Московского района Петербурга привела к возбуждению уголовного дела. Подозреваемый — 15-летний подросток.

Как стало известно «Фонтанке», уголовное дело возбуждено по 213-й статье УК РФ (хулиганство). По версии следствия, в минувшую субботу девятиклассник пришёл в школу с травматическим пистолетом и открыл стрельбу в раздевалке в сторону находящихся в ней учеников. После допроса он был отпущен под обязательство о явке.

Ранее сообщалось, что после случившегося стрелявший явился в отдел полиции вместе с матерью. В результате инцидента никто не пострадал. В происшествии с участием несовершеннолетнего поручил разобраться председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Фонтанка» писала, что это не единственное правонарушение, которое было совершено подростками в прошедшие выходные. Так, юного жителя Волхова обстреляли, избили, облили стеклоочистителем и подожгли товарищи. Петербургский школьник ворвался в квартиру подруги, унёс пистолеты и гранату её отца, его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

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