Под Петербургом подростка ранили из пневматики, облили стеклоочистителем и подожгли

Как пишет 11 апреля 47news, по делу задержаны 18-летний безработный житель Волхова и его 17-летний приятель, учащийся в одном из местных колледжей. По предварительной информации, трое молодых людей выпивали и употребляли запрещенное в квартире на улице Ломоносова, после чего пошли к заброшенному ангару неподалеку. Там началась ссора — двое парней начали стрелять в младшего из пневматики, после чего облили его стеклоочистителем и подожгли.



Пострадавший подросток обратился в больницу сам, у него зафиксировали пулевое ранение века, ушибы и ожоги. После оказания первой помощи долечиваться отправили домой.

