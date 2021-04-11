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Под Петербургом подростка ранили из пневматики, облили стеклоочистителем и подожгли

В Ленобласти задержали двоих по подозрению в поджоге товарища

Полиция устанавливает обстоятельства получения травм подростком в Волховском районе Ленобласти. Двое товарищей стреляли в него, затем избили и облили средством для очистки стекол.

Как пишет 11 апреля 47news, по делу задержаны 18-летний безработный житель Волхова и его 17-летний приятель, учащийся в одном из местных колледжей. По предварительной информации, трое молодых людей выпивали и употребляли запрещенное в квартире на улице Ломоносова, после чего пошли к заброшенному ангару неподалеку. Там началась ссора — двое парней начали стрелять в младшего из пневматики, после чего облили его стеклоочистителем и подожгли.

Пострадавший подросток обратился в больницу сам, у него зафиксировали пулевое ранение века, ушибы и ожоги. После оказания первой помощи долечиваться отправили домой.

В отношении нападавших полиция составила протоколы по статьям «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя» и «Употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача». Материалы проверки переданы в Следственный комитет Ленобласти.

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Комментарии (19)

chip1
Употребление, вовлечение, а где нанесение и попытка убийства? А детишки не простые, папы- мамы их блатные?
AlBerkut
Да, зажгли пацаны по полной😎
wolfang
Сложно представить, чтобы при Советах с подростками происходило подобное: оружие, запрещенные вещества.. Пожинаем плоды перестройки и "демократизации"
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