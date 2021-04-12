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Школьника, ворвавшегося в квартиру на юге Петербурга и унесшего оттуда пистолеты с гранатой, задержали

Школьник, который ограбил квартиру знакомой девочки в Петербурге, помещен в изолятор временного содержания.

За сутки сотрудники уголовного розыска Красносельского района раскрыли странный грабеж на проспекте Кузнецова.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 апреля, 15-летнего учащегося 8-го класса нашли в квартире на Ленинском проспекте, где он проживает с матерью, старшими братом и сестрой, накануне около семи вечера.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Как писала «Фонтанка», молодой человек позвонил в дверь квартиры на проспекте Кузнецова 10 апреля около 19:00. Дверь ему открыла его 13-летняя знакомая. Парень, по её словам, затолкал школьницу обратно в квартиру, после чего похитил из дома три пневматических пистолета: «Юнкер-3», «Вальтер ППС» и «ПМ 654» с глушителем. Также он забрал муляж гранаты РПГ, после чего, угрожая похищенным «Юнкером», потребовал у девочки сумку, а получив ее, скрылся.

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Комментарии (4)

Laska77
сУрьёзный папа у девочки :)) и всё находилось в прямом доступе , не в сейфе? :))
alex_k
и зачем мальчику это все? с головушкой проблемы?
263836471
Болтливая девочка...
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