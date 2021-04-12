Школьника, ворвавшегося в квартиру на юге Петербурга и унесшего оттуда пистолеты с гранатой, задержали

За сутки сотрудники уголовного розыска Красносельского района раскрыли странный грабеж на проспекте Кузнецова.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 апреля, 15-летнего учащегося 8-го класса нашли в квартире на Ленинском проспекте, где он проживает с матерью, старшими братом и сестрой, накануне около семи вечера.



Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».



Как писала «Фонтанка», молодой человек позвонил в дверь квартиры на проспекте Кузнецова 10 апреля около 19:00. Дверь ему открыла его 13-летняя знакомая. Парень, по её словам, затолкал школьницу обратно в квартиру, после чего похитил из дома три пневматических пистолета: «Юнкер-3», «Вальтер ППС» и «ПМ 654» с глушителем. Также он забрал муляж гранаты РПГ, после чего, угрожая похищенным «Юнкером», потребовал у девочки сумку, а получив ее, скрылся.

