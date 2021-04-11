В Петербурге ищут 15-летнего школьника, который ворвался в квартиру подруги и унёс пистолеты с гранатой

Как стало известно «Фонтанке» 11 апреля, накануне вечером в 74-й отдел полиции позвонил 50-летний житель проспекта Кузнецова, работающий охранником, и заявил на приятеля своей дочери. Со слов мужчины, около семи вечера 15-летний юноша по имени Артём позвонил в дверь его квартиры. Дверь открыла дочка заявителя. Применив физическую силу, подросток совершил хищение трех пневматических пистолетов: «Юнкер-3», «Вальтер ППС», «ПМ 654» с глушителем. Также он забрал муляж гранаты РПГ, после чего, угрожая похищенным «Юнкером», потребовал у девочки сумку, а получив ее, скрылся.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Накануне, напомним, девятиклассник открыл стрельбу в одной из школ Московского района из пневматического пистолета.