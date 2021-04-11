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В Петербурге ищут 15-летнего школьника, который ворвался в квартиру подруги и унёс пистолеты с гранатой

Подросток из Петербурга ограбил знакомую, забрав оружие её отца

Полиция Красносельского района ищет 15-летнего подростка, который может стать фигурантом уголовного дела.

Как стало известно «Фонтанке» 11 апреля, накануне вечером в 74-й отдел полиции позвонил 50-летний житель проспекта Кузнецова, работающий охранником, и заявил на приятеля своей дочери. Со слов мужчины, около семи вечера 15-летний юноша по имени Артём позвонил в дверь его квартиры. Дверь открыла дочка заявителя. Применив физическую силу, подросток совершил хищение трех пневматических пистолетов: «Юнкер-3», «Вальтер ППС», «ПМ 654» с глушителем. Также он забрал муляж гранаты РПГ, после чего, угрожая похищенным «Юнкером», потребовал у девочки сумку, а получив ее, скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Накануне, напомним, девятиклассник открыл стрельбу в одной из школ Московского района из пневматического пистолета.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

daisychain
Интересно выслушать другую сторону, это раз. Потому что охранник, имеющий дома пистолеты, имитирующие боевое оружие, да еще и муляж гранаты, почему-то вызывает у меня гораздо меньше доверия, чем 15летний подросток, который якобы ворвался и все это похитил.
265854523
Ну это п***** Если Я не ошибаюсь то Это Артём и эта девочка в 131 школе Красносельского района учиться Нет Скажу честно я в шоке этот Артём получается ворвался в Дом моей подруги так как я с этой девочкой знакомы её зовут Полина
broker92
О, в 15 лет, имеет подругу, не одноклассницу, не сокурсницу, а именно подругу?
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