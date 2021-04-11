Подросток из Петербурга принёс пистолет в здание школы и открыл стрельбу

Сообщение об опасной игрушке, которую принёс в школу ученик, поступило в полицию около полудня в субботу. Звонила учительница, она рассказала, что девятиклассник в помещении раздевалки несколько раз выстрелил в сторону других учеников. Один из преподавателей отобрал у ребёнка оружие, сам школьник убежал.



В результате происшествия никто не пострадал. Стрелявший позднее с матерью, гендиректором турфирмы, явился в отдел полиции, откуда был отпущен после допроса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

