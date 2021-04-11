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Подросток из Петербурга принёс пистолет в здание школы и открыл стрельбу

Петербургский девятиклассник открыл стрельбу из пневматики в школьной раздевалке

Девятиклассник из школы Московского района Петербурга может стать фигурантом уголовного дела. Как стало известно «Фонтанке» 11 апреля, накануне у него отобрали пневматический пистолет после того, как подросток несколько раз выстрелил в сторону других детей.

Сообщение об опасной игрушке, которую принёс в школу ученик, поступило в полицию около полудня в субботу. Звонила учительница, она рассказала, что девятиклассник в помещении раздевалки несколько раз выстрелил в сторону других учеников. Один из преподавателей отобрал у ребёнка оружие, сам школьник убежал.

В результате происшествия никто не пострадал. Стрелявший позднее с матерью, гендиректором турфирмы, явился в отдел полиции, откуда был отпущен после допроса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (12)

Densg
даешь легализацию боевых короткостволов
zenotr
щас мамашка путевочки нужным людям подарит и все замнут.
Spp
И сразу к мамочке побежал, чтобы отмазала. Вот же отморозок растет((.
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