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Бастрыкин потребовал выяснить, что привело подростка с оружием в петербургскую школу

Глава Следственного комитета поручил проверить нарушения с участием несовершеннолетних в Петербурге и Ленобласти

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным разобраться в обстоятельствах происшествий с участием несовершеннолетних в Петербурге и Ленобласти. Об этом 11 апреля сообщается на сайте ведомства.

За сегодняшнее утро пришло сразу несколько сообщений о правонарушениях с участием подростков. Так, «Фонтанка» ранее писала о том, что подростка в Волхове товарищи обстреляли, избили, облили стеклоочистителем и подожгли.

Также наше издание сообщало и о других случаях, заинтересовавших главу СК. В Петербурге 15-летний подросток ворвался в квартиру подруги и унёс пистолеты с гранатой ее отца. Также сообщалось, что в Северной столице подросток принес в школу пневматический пистолет и выстрелил в учеников раздевалке (в результате никто не пострадал).

«Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе и результатах проверочных мероприятий, в каждом случае изучить причины и условия, способствовавшие противоправному поведению молодых людей», — подытожили в СК.

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Комментарии (1)

kasirer
у Бастрыкина весеннее обострение началось, каждый день какая-то активность бессмысленная. Вместо того, чтобы заниматься расследованиями преступлений, всё Думы о России и ее Врагах.
Что привело? Господи, ну, конечно, увлечение анимэ, Навальным, и слабая патриотическая работа в школе.
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