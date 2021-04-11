Бастрыкин потребовал выяснить, что привело подростка с оружием в петербургскую школу

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным разобраться в обстоятельствах происшествий с участием несовершеннолетних в Петербурге и Ленобласти. Об этом 11 апреля сообщается на сайте ведомства.



За сегодняшнее утро пришло сразу несколько сообщений о правонарушениях с участием подростков. Так, «Фонтанка» ранее писала о том, что подростка в Волхове товарищи обстреляли, избили, облили стеклоочистителем и подожгли.



Также наше издание сообщало и о других случаях, заинтересовавших главу СК. В Петербурге 15-летний подросток ворвался в квартиру подруги и унёс пистолеты с гранатой ее отца. Также сообщалось, что в Северной столице подросток принес в школу пневматический пистолет и выстрелил в учеников раздевалке (в результате никто не пострадал).

