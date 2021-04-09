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Обвиняемого в смертельной поножовщине на юге Петербурга отправили в СИЗО. Он не возражал

В Петербурге взяли под стражу обвиняемого в нападении на двух мужчин у гостиницы на площади Победы

В Петербурге арестовали Дениса Зиноватного, обвиняемого в поножовщине на юге города, в результате которой один человек погиб, а второй попал в больницу.

О выбранной мере пресечения вечером 9 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы. Зиноватный будет находиться в следственном изоляторе до 6 июня. Против меры пресечения, которую ему избрал Московский районный суд, он не возражал. Ранее в ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объёме.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram

По версии следствия, днём 7 апреля Зиноватный напал с ножом на двух мужчин у гостиницы на площади Победы в Петербурге. Один из них скончался на месте происшествия, второго доставили в больницу. Нападавший скрылся на чёрном «Гольфе». В тот же день его задержали в Карелии.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram
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Позже он заявил, что им двигала месть за отравление друга. «Фонтанка» выяснила, что ранее он уже был судим, а также лежал в психдиспансере.

В правоохранительных органах полагают, что 63-летний пострадавший и 41-летний погибший — отец и сын, которые спекулировали элитным алкоголем, его запасы нашли в принадлежащих семье «Тойоте» и «Шкоде». Родственники подверглись нападению там, где обычно идёт торговля «из багажника» и где можно, минуя финансовые организации, обменять валюту.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram

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Комментарии (9)

Pastulat0
//Нападавший скрылся на чёрном «Гольфе»//(с).

Почему люди удивляются, откуда на дорогах берутся дЭбили?
260745441
в школе такие же стулья были.
260746281
так чего ж ему не признать и не возражать? Закроют на годик в дурку да выпустят опять. Таких людей надо изолировать от общества навсегда. Не в тюрьму на пожизненное с лютыми условиями, а в больничку закрытого типа до конца жизни. Ментальные заболевания к сожалению не лечатся
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