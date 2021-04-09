О выбранной мере пресечения вечером 9 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы. Зиноватный будет находиться в следственном изоляторе до 6 июня. Против меры пресечения, которую ему избрал Московский районный суд, он не возражал. Ранее в ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объёме.

По версии следствия, днём 7 апреля Зиноватный напал с ножом на двух мужчин у гостиницы на площади Победы в Петербурге. Один из них скончался на месте происшествия, второго доставили в больницу. Нападавший скрылся на чёрном «Гольфе». В тот же день его задержали в Карелии.

Позже он заявил, что им двигала месть за отравление друга. «Фонтанка» выяснила, что ранее он уже был судим, а также лежал в психдиспансере.

В правоохранительных органах полагают, что 63-летний пострадавший и 41-летний погибший — отец и сын, которые спекулировали элитным алкоголем, его запасы нашли в принадлежащих семье «Тойоте» и «Шкоде». Родственники подверглись нападению там, где обычно идёт торговля «из багажника» и где можно, минуя финансовые организации, обменять валюту.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».