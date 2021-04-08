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Устроивший поножовщину на площади Победы объяснил, что им двигала месть за отравление друга

Задержанный за резню в Петербурге объяснил, зачем убил человека

По предварительным данным, 63-летний пострадавший и 41-летний погибший торговали алкоголем.

Подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум мужчинам на юге Петербурга рассказал, что им руководило. Как стало известно «Фонтанке» 8 апреля, на допросе он пояснил, что алкоголь, которым торговали отец и сын на площади Победы, стал причиной смерти его друга.

По данным «Фонтанки», задержанный имеет проблемы с психикой. С 2012 года он много времени провел в стенах психдиспансера по решению суда. В последний раз принудительную меру медицинского характера ему продлевали в июле 2017 года. Несколько раз мужчина становился фигурантом уголовных дел, одно из которых было возбуждено по статье о грабеже, но суд отправлял его лечиться.

Днём 7 апреля неизвестный с ножом напал на двух мужчин на площади Победы. Один из них скончался на месте происшествия, второго доставили в больницу. Нападавший скрылся.

В правоохранительных органах полагают, что 63-летний пострадавший и 41-летний погибший — отец и сын, которые спекулировали элитным алкоголем. Они подверглись нападению там, где обычно идёт торговля «из багажника».

Подозреваемого задержали в Карелии. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

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Комментарии (5)

sakorol
ну и поделом этим бутлегерам.Не будут народ травить
nuga
Вот вам и элитный алкоголь,на деле бодяга из гаража.И это в центре продается,не скрываясь.
Dazdraperma
Ну вот. А утверждали, что у Навального нет смелых и активных сторонников...
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