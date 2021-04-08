Устроивший поножовщину на площади Победы объяснил, что им двигала месть за отравление друга

Подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум мужчинам на юге Петербурга рассказал, что им руководило. Как стало известно «Фонтанке» 8 апреля, на допросе он пояснил, что алкоголь, которым торговали отец и сын на площади Победы, стал причиной смерти его друга.

По данным «Фонтанки», задержанный имеет проблемы с психикой. С 2012 года он много времени провел в стенах психдиспансера по решению суда. В последний раз принудительную меру медицинского характера ему продлевали в июле 2017 года. Несколько раз мужчина становился фигурантом уголовных дел, одно из которых было возбуждено по статье о грабеже, но суд отправлял его лечиться.